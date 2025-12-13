María Fernanda Cabal afirmó que en el Gobierno “se reparten el Estado” por chats entre Armando Benedetti y Luis Carlos Reyes

María Fernanda Cabal usó los chats entre Armando Benedetti y Luis Carlos Reyes para decir que en el Gobierno "se reparten el Estado" - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, lanzó graves acusaciones contra el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Carlos Reyes, al que vinculó con una organización criminal dedicada al contrabando y liderada por Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo.

Benedetti afirmó que Reyes, identificado como “alias Orejas” dentro de la estructura delictiva, habría sido mencionado en una investigación de la Fiscalía General de la Nación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Estas declaraciones se produjeron en medio de una escalada de tensiones políticas y tras la promesa de Reyes de iniciar acciones legales por injuria y calumnia contra el ministro.

En medio de los señalamientos, Armando Benedetti y Luis Carlos Reyes compartieron chats de sus conversaciones.

Las fotografías fueron criticadas por la opositora María Fernanda Cabal que escribió en sus redes sociales que “Los funcionarios de este gobierno, dignos empleados de Petro. Esta conversación entre Benedetti y Luis Carlos Reyes tampoco es prueba de cómo se reparten el Estado? Vean el chat de Benedetti con Reyes y saquen conclusiones”, escribió.

María Fernanda Cabal criticó a Armando Benedetti y a Luis Carlos Reyes - crédito @MariaFdaCabal/X

En una crítica anterior, María Fernanda Cabal aprovechó para lanzar un comentario irónico.

Utilizó versos de la canción “Burundanga” de Celia Cruz, Cabal describió la situación como un “trágico reality show”, en alusión a la cadena de acusaciones cruzadas que involucran a figuras clave del Ejecutivo y que, según ella, evidencian la incapacidad de convivencia dentro del gabinete.

En su pronunciamiento, la senadora y precandidata presidencial citó la letra: “¿Por qué fue que Songo le dio a Borondongo? Porque Borondongo le dio a Bernabé ¿Por qué Borondongo le dio a Bernabé?... El gobierno Petro es un trágico reality show”, según publicó en sus redes sociales.

Cabal detalló la secuencia de acusaciones: “Angie Rodríguez denuncia a Carlos Carrillo.- Benedetti denuncia a Carlos Carrillo; Carrillo denuncia a Angie Rodríguez, luego Carrillo denuncia a Armando Benedetti; Laura Sarabia denuncia a Armando Benedetti, Alfredo Saade denuncia a Benedetti”, y concluyó: “Y así van ‘gobernado’ cuando entre ellos no pueden coexistir”.

La polémica entre Armando Benedetti y Luis Carlos Reyes

En respuesta a las acusaciones, Luis Carlos Reyes negó cualquier vínculo con el denominado “zar del contrabando” y anunció que denunciará penalmente a Benedetti. En sus palabras: “Sus afirmaciones son injuriosas y calumniosas y lo denunciaré penalmente por ellas. Deje de mentir e inventar y tenga la decencia de renunciar”.

Luis Carlos Reyes recordó que el ministro Armando Benedetti está incluido en la Lista Clinton - crédito Colprensa

Reyes también sugirió que las acusaciones surgieron luego de que él mismo señalara que altos funcionarios del Gobierno, incluido el propio Benedetti y personas cercanas al presidente Gustavo Petro, habrían intentado negociar con la red de contrabando. Incluso mencionó que Juan Fernando Petro, hermano del mandatario, estaría implicado en el escándalo.

Benedetti, por su parte, sostuvo que durante la gestión de Reyes al frente de la Dian, entre agosto de 2022 y junio de 2024, el contrabando en Colombia aumentó.

Según el ministro, este incremento se debió a la infiltración de la entidad y de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) por parte de la organización de “Papá Pitufo”, que habría sobornado a funcionarios y uniformados para facilitar sus operaciones ilícitas.

Para respaldar sus señalamientos, Benedetti destacó el nombramiento de Sandra Milena Peláez López como jefa de la Dirección de Aduanas de Cartagena, realizado durante la administración de Reyes. Peláez López, considerada persona de confianza del exdirector, fue mencionada por la Fiscalía en el contexto del escándalo de “Papá Pitufo”.

El ministro Armando Benedetti señaló a Luis Carlos Reyes de hacer parte de una organización criminal - crédito @AABenedetti/X

El ministro además compartió la Resolución 006609 del 9 de agosto de 2023, en la que se formalizó la asignación de Peláez López al cargo, en reemplazo de Diana Marcela Manchola.

El documento oficial establece: “A partir del 17 de agosto de 2023 y mientras se designa titular, Asignar la Jefatura de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a la servidora pública SANDRA MILENA PELÁEZ LÓPEZ (…) actualmente asignada como Jefe de la División de la Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali”.