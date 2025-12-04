Patrullera salvó a una niña en una piscina, en Antioquia: así fue el rescate

La patrullera Stefanny Zapata de la Policía Nacional rescató a una niña que cayó a una piscina en La Pintada, Antioquia - crédito Captura video

El rescate de una niña en una piscina en el municipio de La Pintada, Antioquia, se convirtió en un ejemplo de entrega y vocación policial, luego de que la patrullera Stefanny Zapata de la Policía Nacional interviniera de manera inmediata tras escuchar los gritos de auxilio de la menor.

El incidente, que ocurrió en un centro recreativo del municipio, quedó registrado en las cámaras de seguridad y ha sido destacado por la institución como un acto de solidaridad y humanidad.

De acuerdo con las imágenes, el hecho se produjo a las 3:07 p. m. del miércoles 3 de diciembre, durante una jornada institucional dedicada a la conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad.

En el evento participaban niños y sus familias, quienes se encontraban reunidos en el suroeste antioqueño para celebrar la fecha. Mientras jugaba cerca del borde de la piscina, la menor perdió el equilibrio y cayó al agua, situación que desencadenó la rápida reacción de la integrante del Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que la patrullera reaccionó en solo once segundos tras la caída de la menor - crédito @ColombiaOscura/X

El registro audiovisual evidenció que en apenas once segundos desde el momento de la caída, las cámaras de seguridad captaron el movimiento veloz de Zapata. Aún vestida con su uniforme, se despojó del cinturón multipropósito y entró al agua para socorrer a la menor.

Gracias a la rápida intervención oportuna de la patrullera, logró salvar la vida de la menor de edad.

La Policía Nacional, a través de un comunicado destacó la determinación de la patrullera al dejar de lado su cinturón multipropósito y zambullirse sin dudarlo: “Sin dudar ni un instante, y movida por su vocación de servicio y su sensibilidad ante la vulnerabilidad de los menores, la patrullera dejó de lado su cinturón multipropósito y se zambulló directamente al agua. Este acto, que va más allá de las obligaciones de su uniforme, nos recuerda que el verdadero servicio policial está basado en la protección de la vida y el amor por la comunidad”, expresó la institución.

La Policía Nacional también resaltó el valor de la acción, señalando que “la institución destaca y exalta este acto de solidaridad, coraje y humanidad que refleja el espíritu de entrega de nuestros policías al servicio de los más vulnerables”.

El acto de la patrullera, quien se lanzó al agua con su uniforme, fue exaltado como ejemplo de solidaridad y humanidad policial - crédito Pexels

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “Felicitaciones para esta gran mujer y si son muchos más los SOLDADOS Y POLICÍAS de COLOMBIA que marchan por el camino correcto…”; “Buen trabajo por parte de la funcionaria”; “Héroes sin capa”; “Administración y respeto, muchas gracias”; “Voló de inmediato sin pensarlo gracias a Dios”; “Los padres o encargados son responsables”; “Excelente la Policía…. Si se puede": fueron algunos de los mensajes.

Niño de 8 años murió en la piscina de un hotel en Arboletes, Antioquia

Pocos minutos después de compartir el almuerzo, Samuel Cogollo Fuentes ingresó a la piscina del hotel donde junto a su familia disfrutaba de unas vacaciones en Arboletes, Antioquia, procedentes de Los Córdobas, en Córdoba.

El desenlace resultó trágico: el menor de ocho años murió, y el reporte inicial de los médicos del hospital local confirmó este desenlace poco después del accidente ocurrido en agosto de 2025.

Las autoridades manejan como hipótesis principal la muerte por inmersión, aunque la investigación sigue abierta. El dictamen definitivo dependerá de los resultados de la necropsia a cargo de Medicina Legal, que determinará si además de la inmersión existió algún padecimiento médico previo u otra causa adicional.

El menor de edad había llegado del municipio Los Córdobas, en Córdoba, con su familia - crédito Freepik

Según datos recopilados tras el suceso, “la causa de la muerte habría sido por inmersión”, refirió el comunicado preliminar difundido por las autoridades.

El comandante de la Policía de Urabá, coronel Jovanni Cepeda Sanabria, explicó que Samuel Cogollo Fuentes había entrado al agua inmediatamente después de almorzar y sufrió broncoaspiración.

“Él se encontraba con sus padres y desafortunadamente, pues, al ingresar en la piscina broncoaspira y tenemos la pérdida de la vida de este menor, pues la invitación a todas las familias, a todos los padres es al cuidado de sus hijos, tenemos que estar con ellos siempre, no podemos descuidarlos porque en un momento el menor termina de almorzar, ingresa a la piscina, eso fue cuestión de segundos, tenemos una situación muy lamentable”, declaró el coronel a la emisora Blu Radio.