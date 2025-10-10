La ola de cancelaciones en la agenda musical en Colombia: estos son los conciertos que ya no se realizarán en el país en 2025

Billy Idol y otros artistas que cancelan conciertos en Colombia - crédito @AlejandroSanz/X

La temporada de conciertos en Colombia para finales de 2025 ha sufrido un golpe inesperado, luego de que se confirmaran varias cancelaciones de espectáculos programados en diferentes ciudades del país.

El caso más reciente, por ejemplo, es el del legendario músico británico Billy Idol, que tenía previsto presentarse el 25 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá, pero su show fue cancelado debido a “motivos logísticos y de fuerza mayor”.

Ante esto, la empresa Tuboleta, encargada de la venta de entradas para ese evento, emitió un comunicado lamentando lo sucedido y ofreciendo disculpas al público.

“Lamentamos cualquier inconveniente que esta cancelación, por fuerza mayor, pueda causar. Ofrecemos nuestras profundas y sinceras disculpas y agradecemos el entendimiento de los interesados en asistir a cualquier concierto”, señaló la compañía.

El anuncio de Billy Idol se suma a una serie de cancelaciones recientes que han afectado la cartelera musical del país, pues en la lista también se encuentran los conciertos de otros famosos artistas.

