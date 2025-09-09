Recuerdan viejo trino de Gustavo Petro en el que cuestionaba la fumigación y que ahora lo defiende: “La política de la muerte”

Durante su campaña presidencial, Petro aseveró que no utilizaría sustancias como el glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos - crédito EFE/Captura de Pantalla

Luego de que fueran liberados 45 soldados que habían sido retenidos por más de seiscientas personas residentes de la vereda El Tigre, zona rural del municipio de El Tambo, departamento del Cauca, el presidente Gustavo Petro sorprendió con una petición dirigida a la Corte Constitucional frente al retorno de la fumigación aérea de cultivos ilícitos.

En una publicación realizada en su cuenta de X, el mandatario nacional instó al alto tribunal para que se revise el fallo que impide el uso de sustancias químicas como el glifosato desde aeronaves para la erradicación de los cultivos, al considerar que fue una decisión adoptada en años anteriores por motivos relacionados con los efectos nocivos de esta sustancia sobre la salud de las comunidades rurales y el medio ambiente.

Además, el jefe de Estado cuestionó que los grupos armados ilegales se escuden en la población civil para frenar los operativos adelantados por la fuerza pública en las zonas donde se concentran las estructuras armadas.

“Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al ejército habrá fumigación aérea”, escribió Petro en sus redes sociales.

El comentario del presidente generó múltiples reacciones en los sectores. Mientras que algunos celebraron la decisión, otros criticaron que se haya retomado esta iniciativa tras el impase sufrido por los integrantes de la fuerza pública.

Incluso, hubo internautas que recordaron una publicación del 2019 cuando el entonces senador de la república cuestionaba el uso de glifosato para combatir la presencia de sustancias ilegales en el territorio nacional.

“Un presidente defendiendo que se envenene el agua, la tierra y los seres humanos que viven en el país que él dirige. Esa es la política de la muerte”, señaló el entonces congresista en la red social conocida anteriormente como Twitter.

Este contraste entre sus posturas pasadas y presentes ha sido ampliamente señalado por opositores y analistas políticos.