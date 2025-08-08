Karina García recordó su apasionada escena con Altafulla en ‘La casa de los famosos Colombia’: “No estuvo bien”

Karina García recordó su escena de madrugada con Altafulla en 'La casa de los famosos Colombia', y se refirió a cómo abordó las reacciones del público a ese momento - crédito Canal RCN y @karinagarciaoficiall/Instagram

Karina García goza de popularidad y reconocimiento en plataformas digitales luego de su participación en La casa de los famosos Colombia, durante el primer semestre de 2025.

Pese a que la modelo y creadora de contenido paisa no pasó del Top 10, su impacto dentro de la competencia fue innegable, protagonizando buena parte de las situaciones que se produjeron en la casa estudio durante su segunda temporada, ya fuese por alianzas o rivalidades. Incluso, una vez fuera de la competencia, jugó el rol de jefe de campaña de su pareja, Altafulla, que terminó coronándose como el vencedor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde el final del formato de telerrealidad, Karina se centró en afianzar su relación con el cantante e incursionar en nuevos terrenos, al punto que se especula con la posibilidad de que se sume al elenco de presentadoras de Lo sé todo, junto a Alejandra Serje y Oswaldo Martínez.

Paralelamente, la influenciadora viene brindando entrevistas en distintos espacios, siendo el más reciente su paso por el pódcast Trapitos al sol, en el que abordó distintos aspectos de su experiencia en La casa de los famosos Colombia.

Uno de los más reveladores tuvo que ver con la escena apasionada que protagonizó con Altafulla, en plena madrugada, a la vista de las cámaras que captaron los movimientos que se produjeron entre las cobijas de la cama del barranquillero.

Tras el regreso del cantante, la pareja pasó una noche intensa debajo de las cobijas, en la madrugada, generando preguntas y reacciones encontradas entre los televidentes - crédito @lacasadelosfamososco/TikTok

En los videos se evidencia que la pareja (que se reencontraba luego de una eliminación temporal de Altafulla), producto de las emociones desbordadas intentó esconderse de las cámaras, pero entre los ruidos corporales captados por los micrófonos, se escuchó a la pareja teniendo una conversación subida de tono entre susurros.

Durante su paso por el pódcast, le preguntaron a Karina cómo observaba ese episodio ahora que tiene más perspectiva, particularmente en lo referido a las reacciones divididas que generó la difusión del momento en plataformas digitales. En respuesta, la exparticipante no se arrepiente de lo ocurrido, aunque fue clara en que no es una situación en la que le gustaría verse envuelta nuevamente.

La creadora de contenido afirmó que, pese a que no lo volvería hacer, no se arrepiente de esta situación en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Trapitos Al Sol/YouTube

“Sé que no estuvo bien, pero yo no me arrepiento”, expresó inicialmente. “Porque sí bien sé que hay 70 cámaras que te están grabando, no es que se te olviden las cámaras, pero aprendes a convivir con ellas, como que no te importan. Lo que se vive allá es demasiado fuerte”, añadió.

Uno de los aspectos que marcó su postura frente al video se relacionó con el hecho de que La casa de los famosos Colombia tuvo gran seguimiento entre menores de edad. “Sé que ese programa lo veían niños y adolescentes. Tengo demasiado público de niños, me los encuentro en la calle y me abrazan. Yo soy como ‘Dios mío, ¡qué pena!’. Pero de todo se aprende y no lo volvería a hacer”, puntualizó.

Karina aseguró que en la actualidad, sus seguidores le manifiestan que no le dan mayor importancia a este episodio. “La gente de una u otra manera, lo olvidó. No sé por qué no les importó y no me juzgan por eso. Al contrario, me muestran demasiado amor (...) A mí realmente no me hablan de eso”, sentenció.

Karina García habló de las enemistades que se ganó en la final de ‘La casa de los famosos Colombia’

Karina García habló de Lady Tabares y afirmó que su cambio de actitud con ella fue producto de dejarse influenciar de otras compañeras - crédito captura de pantalla @ladylavendedoraderosasoficial/IG

En la misma charla, la exparticipante reveló que se hablaba con pocos de los otros residentes de la casa, una vez concluyó la segunda temporada.

“Andrés y yo nos mantenemos muy solitos en nuestro mundo, pero si yo pudiera salvar a alguien de esa casa, sería a Yaya, Jose, Alerta, Lady, que aunque todo el mundo sabe que hubo un momento que estuvimos supermal... Hay personas buenas, pero con la gran mayoría yo tomé distancia”, explicó.

La modelo se refirió al cambio de actitud que tuvo la protagonista de La vendedora de rosas con ella. “Yo siento que ella de pronto se dejó influenciar un poquito, pero ella es una persona buena, ella fue mi paño de lágrimas, entonces de ella solo tengo recuerdos lindos, de pronto se dejó influenciar por lo que decían las otras compañeras”, afirmó.