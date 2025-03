Hermana de Erika Morales, joven que solicitó la eutanasia, hizo desgarrador descargo en redes sociales: “Duele tanto”

La mujer fue atacada en la noche del 2 de agosto de 2021 - crédito Redes sociales

El caso de Érika Deyanira Morales, una joven de 20 años que, luego de ser atacada con una botella en un bar cuando tenía 17 años, quedó cuadripléjica, le ha dado la vuelta al país. Y es que luego de que se cumplió la última voluntad de la mujer, que se sometió a la eutanasia en la tarde del sábado 1 de marzo de 2025, su hermana publicó un mensaje desgarrador en redes sociales.

Fue en la mañana del domingo 2 de marzo, apenas unas horas después de que se confirmó el deceso de la mujer, que Tatiana Morales publicó una imagen a través de su cuenta de Facebook en la que se veía el cielo junto con un mensaje que generó todo tipo de reacciones.

Dicha imagen tenía la frase: “Nada duele tanto como esperar a alguien que no volverá”.

Todo esto está relacionado con la controversia que generó el caso de la mujer de 20 años en todo el país.

La nariñense, oriunda del municipio de Sotomayo, había solicitado la eutanasia a través de comunicaciones asistidas por su familia, enfatizando en el dolor físico y emocional que padecía a diario. Sin embargo, según había denunciado la familia de Morales, su EPS Emssanar le había negado acceder al procedimiento.

No obstante, una vez confirmada la aprobación de este, Tatiana Morales, hermana de la víctima, expresó el siguiente mensaje a través de redes sociales: “Quiero expresar que son muchos sentimientos encontrados, que esto no es fácil, no es fácil perder a una hermana, a mi única hermana. Saben, ningún comentario mal intencionado me importa hoy. Solo sé que fue la prueba de amor más grande que le estoy dando a mi hermana. Que ella va a estar bien, que logré que fuera escuchada. Espero seguir luchando por la justicia de mi hermana. Es un hecho todo, fue aprobado. Lo demás ya es algo privado que llevaremos en familia”.

Así fue el ataque a Erika Morales

El ataque a la joven nariñense ocurrió en medio de una discusión en un establecimiento nocturno de Pasto. Morales fue golpeada con una botella de whisky, lo que le provocó un infarto cerebral múltiple y una lesión medular severa.

Estas lesiones la dejaron en una condición de cuadriplejia, incapaz de moverse o respirar por sí misma. El impacto del ataque fue devastador para Morales y su familia; la joven permaneció en estado crítico durante un año y siete meses antes de recuperar la consciencia. Sin embargo, al despertar, su situación era extremadamente delicada: no podía moverse ni respirar sin asistencia médica.

La familia de Érika, compuesta principalmente por su madre y su hermana, asumió el reto de brindarle los cuidados necesarios para garantizarle una calidad de vida digna. Por ejemplo, en diáogo con Caracol Radio, su hermana Tatiana explicó que los médicos no ofrecían un pronóstico alentador tras el ataque. “El especialista habló con mi madre y le dijo que el pronóstico no era alentador”, relató Tatiana.

La situación económica de la familia también se vio profundamente afectada. Tuvieron que recurrir a ayudas externas para cubrir los gastos médicos y de manutención de Érika. Entre los elementos que necesitaban se incluían pañales, cremas y otros insumos esenciales para su cuidado diario. Además, enfrentaron dificultades para pagar el arriendo de la vivienda donde residían.

Frente a ello, es importante aclarar que en redes sociales comenzaron a circular imágenes de las presuntas responsables del ataque a la joven en los baños del establecimiento comercial. Aunque no se conocen avances oficiales del caso. Las mujeres fueron identificadas como Glair Gómez y Leidy León.