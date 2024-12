Federico Gutiérrez reaccionó a aprobación de nuevo impuesto que se cobrará en Antioquia: “No puedo estar de acuerdo”

Federico Gutiérrez manifestó que no está de acuerdo con la decisión tomada a cabo por la Asamblea Departamental de Antioquia - crédito @asambleadeant/Colprensa

En la tarde del 4 de diciembre de 2024, la Asamblea Departamental de Antioquia aprobó, con 14 votos a favor y diez en contra, el proyecto de ordenanza número 59, que busca imponer a los habitantes del departamento paisa una tasa que será destinada a la “seguridad y la convivencia ciudadana”.

La iniciativa fue criticada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que manifestó que no está de acuerdo con ”nuevos impuestos o tasas a ciudadanos y empresas”. También afirmó que como presidente de la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM), no permitiría que se hagan cobros extra.

La aprobación de este proyecto permite imponer una tasa especial de seguridad ciudadana - crédito @asambleadeant/X

Incluso, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, que no tiene una buena relación con Federico Gutiérrez, mostró su preocupación por esta iniciativa, que salió adelante. Según Quintero, se violó el artículo 148 de la Ley 142, que no permite que se hagan incrementos a los usuarios en las facturas de servicios públicos. En una carta que el exdirigente envió al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Libardo Márquez, solicitó que la entidad intervenga “en este asunto para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente y la protección de los derechos de los usuarios en Antioquia”.

Sin embargo, el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, que está a favor del proyecto, impulsó el “sí” en los diputados. Y una vez se aprobó, publicó en sus redes sociales un comunicado en el que aseguró que “cada peso de la contribución a la seguridad será invertido en la dignidad y operatividad de nuestros soldados y policías”. Dijo que la mejor inversión es en la seguridad.

El proyecto busca implementar una tasa de seguridad y convivencia ciudadana - crédito Andina

También indicó que este tipo de estrategias son positivas para la ciudadanía, y que como gobernador no puede permitir que la región siga ”en reversa”, razón por la que no puede quedarse cruzado de brazos, porque los empresarios se verían afectados y; por lo tanto, las personas dejarían de tener empleo seguro. Agradeció a los diputados que hicieron parte del proceso de debate, porque “de eso se trata la democracia”. Finalmente, criticó al Gobierno de Gustavo Petro por “abandonar” a los soldados y policías, por lo que aseguró que Antioquia no lo hará.

Reacción de Federico Gutiérrez a la aprobación de ordenanza territorial

Pero, el actual alcalde de Medellín afirmó que se encuentra decepcionado con este resultado. En su cuenta de X, escribió que EPM no hará el cobro que este proyecto ordena. ”Lamentablemente, la Asamblea Departamental de Antioquia aprobó la ordenanza que propone crear un nuevo impuesto- tasa para ciudadanos y empresas, a través de la tarifa de energía”. También indicó que “es inconveniente que se toque la tarifa de energía, que ya de por sí es costosa”.

El alcalde Gutiérrez mencionó que comparte la necesidad de seguridad en la región, pero aseguró que es el Gobierno nacional el que debe “fortalecer el presupuesto para nuestra fuerza pública”.

El alcalde indicó que no era viable este proyecto - crédito @FicoGutierrez/X

En esta línea, Federico Gutiérrez indicó que en Medellín se invertirían “$1,3 billones en fortalecimiento de organismos de seguridad y en tecnología” y que, desde el área metropolitana, se dirigirían “$150.000 millones en cámaras para la seguridad en los diez municipios del área”. El mandatario finalizó al asegurar que las empresas y ciudadanos no aguantan más impuestos.

Cabe destacar que el impuesto se aplicará a los estratos 4, 5 y 6, así como a los establecimientos comerciales. La finalidad es recaudar $1.2 billones entre 2025 y 2027, dinero que se destinará en la adquisición de cámaras de seguridad y en el fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas policiales y del Ejército.