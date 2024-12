Ricardo Roa se pronunció tras la denuncia remitida por Ricardo Bonilla a la Fiscalía por presunta injerencia en hidroeléctrica de Urrá

Roa afirma que su pareja no ha firmado contratos con la compañía petrolera - crédito Colprensa

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, remitió una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación que involucra a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y a Nicolás Alcocer, hijo de la primera dama Verónica Alcocer e hijo adoptivo del presidente Gustavo Petro, por presunta injerencia en decisiones relacionadas con la hidroeléctrica de Urrá S.A. ESP.

Blu Radio informó que el ministro Ricardo Bonilla amplió la denuncia presentada por una ciudadana el 27 de septiembre, sobre un posible conflicto de intereses y colusión en la contratación de Urrá S.A. ESP.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Por tal motivo, Ricardo Roa se pronunció en diferentes medios de comunicación. En conversación con Semana, el presidente de Ecopetrol insistió que nunca ha puesto un pie en la hidroeléctrica, ubicada cerca a los municipios de Tierralta y Valencia, Córdoba, y cuyo mayor accionista es el Estado.

“Yo, realmente, jamás he puesto un pie en esa empresa, no he ido nunca. No tengo contacto ni directo ni indirecto con ninguno de los miembros de su junta directiva, porque ni siquiera sé quiénes han sido. No tengo manera de tener injerencia alguna en los asuntos de esa empresa”, expresó Roa al citado medio.

Y agregó: “Cuando el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, me dijo que había recibido unos anónimos le respondí: ah, deles traslado a que los investiguen con toda tranquilidad. Así debe ser. Yo le manifesté que estaré atento y dispuesto a contestar si hubiera algún mérito de fondo para investigar, porque no tengo nada ver con las decisiones de esa empresa”.

Noticia en desarrollo...