Germán Vargas Lleras hizo fuerte llamado a líderes de la oposición para las presidenciales de 2026: “No podemos ir divididos”

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras inició su visita por los territorios en Antioquia, en donde promovió un diálogo político para unir fuerzas contra el petrismo - crédito @German_Vargas/X

Las elecciones presidenciales de 2026 siguen dando de qué hablar. Los partidos de oposición al presidente de la República, Gustavo Petro, empezaron a hacer campaña para evitar que en dos años el país siga al mando de una administración de izquierda.

En esa dirección, el partido Cambio Radical, por medio de su líder político Germán Vargas Lleras, trabaja para generar acuerdos entre las colectividades que se oponen al presidente de la República, Gustavo Petro, y su proyecto social. En una conferencia en la Universidad Santo Tomás, el exvicepresidente envió un contundente mensaje a al país para mantenerse unidos de cara a los comicios de 2026.

“Invito a todos los colombianos y a todos los dirigentes que hoy se encuentran en oposición o que comparten nuestras preocupaciones a llegar unidos, tenemos que mantenernos unidos con una candidatura única a la presidencia de la República”, indicó Vargas Lleras.

Así las cosas, instó al país a manifestar su opinión en los próximos meses para seleccionar a un candidato que represente los intereses de las personas y trabaje para impulsar al país. Asimismo, sostuvo que el candidato para representar a la oposición no debe ser elegido por las maquinarias políticas, sino por “una expresión legítima de millones de colombianos”.

Bajo la misma línea, solicitó a todos los precandidatos afines a las ideas de derecha a apoyar este proyecto político para evitar debilidades que pongan en riesgo su acceso al poder.

“En el segundo semestre, el que pique en punta debe ser rodeado por las decenas de candidatos. No podemos ir al mes de mayo divididos, no, no lo perdonaríamos, si terminamos de entregar este país”, indicó.

Vargas Lleras habló sobre las presidenciales - crédito: @German_Vargas/X

Propuso un frente común contra el progresismo

Para lograr ese objetivo, invitó a todos los partidos de oposición a dejar sus diferencias, y así evitar que el proyecto político de Petro se mantenga cuatro años más. A su juicio, “Colombia debe estar por encima de cualquier cálculo personal o partidista”, escribió en su cuenta de X.

El líder político también sostuvo, vía redes sociales, que existe un gran descontento por parte de los sectores productivos del país que a lo largo de los dos años de mandato de Petro se han sentido perjudicados. A propósito, dijo que también ha tenido la oportunidad de dialogar con los colombianos, que creen que el país no va por el camino correcto.

Vargas Lleras pidió unidad a los opositores de Petro para evitar que el Pacto Histórico se mantenga en el poder - crédito: @German_Vargas/X

“En estos días de reuniones con diferentes sectores productivos, líderes, empresarios, dirigentes y ciudadanos del Casanare, ratifico que el país va por muy mal camino, las regiones se sienten abandonadas”, escribió en su cuenta de X.

Según consideraciones del exvicepresidente, Petro intentará de cualquier manera quedarse al mando de la Casa de Nariño. Para ello, estaría trabajando para formar una mayoría en la Corte Constitucional, con el fin de que ellos faciliten una medida que le permita alargar su mandato.

“Pues cuando uno tiene que repetir todos los días que no se quiere quedar en el poder, pues eso también es muy diciente. Yo creo que Gustavo Petro ha señalado en el pasado que si el doctor Álvaro Uribe se quedó ocho años y Santos ocho años, ¿por qué se va a tener que ir si apenas están comenzando?”, señaló Vargas Lleras en una entrevista concedida a Semana.

De igual manera, aseveró que existe la posibilidad de que el gobernante de los colombianos busque promover una constituyente o referendo que le permita atornillarse en el poder. Una idea que le genera cierta preocupación.

“Yo he sostenido de tiempo atrás que no se descarta que el próximo año, cuando el Gobierno Petro consolide estas mayorías, se vea tentado bien a promover una constituyente, bien a promover un referendo, bien a expedir un decreto de emergencia o bien ampararse en las negociaciones de paz con miras a prolongar su mandato”, indicó.