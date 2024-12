Efraín Cepeda lapidó la ley de financiamiento de Petro: “No hay ambiente, los ponentes no se ponen de acuerdo”

Tensiones entre Petro y Cepeda por la reforma tributaria - crédito Colprensa

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que ante la negativa del Congreso de la República para aprobar el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025, este será expedido vía decreto por $523 billones, propuesta original del Gobierno nacional que incluye $12 billones que el país no tiene.

Para obtener el valor faltante, la cartera aseguró que es fundamental que se apruebe la Ley de Financiamiento, propuesta que respaldó el presidente de la República, Gustavo Petro, además de responsabilizar al presidente del Senado, Efraín Cepeda, de las consecuencias que afrontará el país por poner trabas a sus propuestas económicas.

“Pagar deuda con ingresos y disminuir la deuda implica, ahora, la ley de financiamiento, y la aceptación del Roll Over. Al negarse a hacerlo y sabotearlo, los parlamentarios que siguen a Cepeda, el presidente conservador del senado, nos llevan de frente y con los ojos abiertos, al “default”: cesación de pagos. Pudiendo evitarlo, la oposición nos lleva al “default”, solo para ver si perdemos las elecciones del 2026. No les importa el bienestar de la gente”, indicó el primer mandatario en su cuenta de X.

Sobre los cuestionamientos del jefe de Estado, el congresista del Partido Conservador aseguró que la propuesta de Gustavo Petro no la acompañan los números. Además, dijo que desde el Gobierno esperaban que desde el Congreso aprobaran sin inconvenientes esta iniciativa, pese a que demostraron que no podían recaudar los $15 billones en impuestos a los que se comprometió la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

“Ahi están los números, con la tributaria son 12 billones de pesos y ellos aspiraban a que se les aprobaba por 6 o 7, pero ellos no fueron capaces de recaudar 15 billones de pesos a los que se comprometieron. Por eso fue que se cayó el recaudo tributario”.

Cepeda también aprovechó para recordar que no han ejecutado $97 billones , por lo que no es necesario hablar sobre una ley de financiamiento si el Estado todavía no ha utilizado recursos que tiene.

“A veces se ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio(...) le faltan $97 billones por ejecutar, después de estos números no hablemos de los 6 o 7 de la reforma tributaria”, agregó.

A propósito, el senador de la República dijo que no hay buen ambiente para sacar la ley de financiamiento del Gobierno, ya que los ponentes de la propuesta no han llegado a acuerdos para presentar el articulado, por lo que se le acaba el tiempo al Estado para determinar si esta es o no aprobada en el Congreso.

“Los ponentes no se han podido poner de acuerdo después de muchas sesiones y hoy que era la definitiva, no hay ponencia. No sé si habrá mañana (...) ahí está la complejidad”.

Bajo la misma línea, explicó que la falta de puntos comunes para presentar la propuesta se debe, según él, al aumento de impuesto a los colombianos, microempresarios y empresas.

“Es muy complejo ponerle más impuestos a los colombianos y a los 135.000 microempresarios que se acoplaron al régimen simple, en fin es muy complejo”, dijo.

En caso tal de que en el Congreso no dé el aval para recolectar los $12 billones faltantes para el Presupuesto General de la Nación, el Ministerio de Hacienda, por medio de Ricardo Bonilla, anunció que se detallará que apartes del PGN está financiada y cual no.

“El monto para 2025 está radicado, hay un presupuesto de $523 billones, de los cuales falta por financiar $12 billones. Si el 2 de enero no ha habido discusión del proyecto de financiamiento, o ha habido una aprobación parcial, ese día yo tengo que decir qué tanto el presupuesto quedó financiado, y qué tanto no, y entonces tengo que hacer un aplazamiento por esa cantidad para el año 2025″, explicó el ministro Bonilla.