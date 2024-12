Sandra Ortiz se despachó en contra de Laura Sarabia y lo que pasó por el escándalo de la Ungrd: “No me sentía cómoda con ella”

Sandra Ortiz aseguró que se orquestó un entramado de mentiras en su contra para desprestigiarla - crédito Presidencia/Colprensa

El viernes 29 de noviembre, Sandra Ortiz, ex alta consejera para las Regiones de la Presidencia, fue imputada por la Fiscalía por su aparente participación en el escándalo de corrupción que salpicó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. De acuerdo con el ente acusador, la mujer habría intermediado en la transferencia de 3.000 millones de pesos a dirigentes políticos, incluido el expresidente del Senado, Iván Name.

Este caso de la Ungrd también puso en el ojo del huracán a varios de los alfiles políticos de Gustavo Petro como fue el caso del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que fue salpicado también por Ortiz en sus declaraciones. Después de la decisión de la Fiscalía, Ortiz habló con Semana y dijo tener en su poder todas las pruebas para su defensa, afirmando que se trata de un montaje que hicieron desde la Presidencia de la República.

La directora del Dapre, Laura Sarabia, envió una carta a la Fiscalía para expresar su disposición para declarar bajo juramento en la investigación por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 - crédito Alexa Rochi/Presidencia

De acuerdo con la exfuncionaria, su nombre e imagen están siendo sacrificados para “tapar, proteger o cubrir a no sé quién o quiénes”, pues siente que desde el Gobierno nacional hay personas interesadas en hacerle daño. Agregó, además, que tiene una muy buena defensa y todas las pruebas necesarias para demostrar que no cometió ningún delito.

“Dígame, ¿yo qué me robé?, ¿qué papel, supuestamente, estoy cumpliendo en todo este entramado de corrupción? Porque yo no manejé recursos ni tengo nada que ver con contratos. Me acusan, supuestamente, de ser una servil mensajera. ¿Eso cómo se llama? ¿Y los que se robaron el dinero? ¿Los que, supuestamente, se beneficiaron de las coimas? Los que se robaron el dinero, ¿qué?”, dijo Ortiz a Semana.

La llegada de Sandra Ortiz a su encuentro con la Fiscalía - crédito Miguel Cardozo/X

Pero esto no fue lo único que dijo la ex alta consejera para las Regiones de la presidencia, ya que aseguró que una de las tres causales por las que le darían medida de aseguramiento fue un “complot” que saltó a los medios por dos semanas. Esto implicó que allanaran su oficina con el fin de favorecer a Sneyder Pinilla, con el fin de hacer más fuerte el entramado de mentiras con el que la llevaron a ser investigada por la Fiscalía.

Sobre las declaraciones que entregó Laura Sarabia a El Tiempo acerca de lo que dijo Ortiz cuando presentó su renuncia, la exfuncionaria no dudó en reclamarle por los señalamientos en su contra ante los medios y le recordó que fue la exjefa de gabinete que se comunicó con ella para pedir su renuncia.

Sandra Ortiz desconfiaba de Laura Sarabia, no se sentía cómoda con la presencia de la directora del Dapre en su reunión con Petro - crédito X

Según dijo al medio de comunicación antes citado, aceptó, pero pidió cita directamente con el presidente, pues era a él a quien debía rendirle cuentas por su nombramiento. Agregó que como era habitual, llegó a las 8:00 a. m. a la Alta Consejería confirmando que el encuentro con Gustavo Petro se daría.

“Yo me encontré con un asesor de ella y le dije: ‘Dile a tu jefe que deje de estarme perfilando en los medios de comunicación, porque yo ya tengo información de los propios medios, amigos periodistas que me dicen que el perfilamiento viene de acá adentro. Eso no se lo aguanto más’. Yo se lo mandé a decir. Laura me mandó a llamar y me dijo que el presidente me iba a atender. En esa reunión, en la que estuvo solo ella y participó María Elena Romero, yo le dije: ‘Laura, no entiendo todo lo que está pasando, pero no me parece bien que me estés perfilando en los medios de comunicación. Yo soy una mujer frentera y te lo vengo a decir’”, puntualizó Sandra Ortiz.

Sin embargo, dejó claro que después de ese encuentro con Sarabia logró encontrarse con el jefe de Estado y concluyó lo siguiente: “Yo quería hablar solo con él, no me sentía cómoda con ella”.