Aida Merlano envío sablazo a Westcol después de haberse metido con la familia de su novio: “Sácaste mi nombre de tu boca”

El streamer Westcol y la creadora de contenido Aida Victoria Merlano han protagonizado uno de los noviazgos más mediáticos y polémicos de los últimos años, relación que terminó hace unos meses por una supuesta infidelidad por parte de él.

Tras la ruptura de los creadores de contenido, se conoció que ambos decidieron tomar caminos diferentes con nuevas parejas, por lo que se especulaba que la relación había terminado bajo buenos términos; sin embargo, gracias a algunas declaraciones de ambos se dio a conocer que había rocen entre ambos.

En una reciente aparición de Westcol en su canal de streaming hizo viral un reto en el que consistía en escribirle al novio de su ex, es decir, el empresario Juan David Tejada, reto que el parecer se salió de control y colmó la paciencia de la barranquillera.

Recientemente, Aida Victoria apareció en redes para enviar un contundente mensaje a Westcol en el que le pedía que no la volviera a mencionar y reveló detalles no conocidos sobre la ruptura con la que ella asegura que puede dañar la relación del creador de contenido.

“Escribirle a la pareja de tu ex no está bien, y mientras tú juegas a desestabilizar mi relación, yo te puedo volver mierda la tuya, y me dé por enviarle este pedacito de chat, ¿tú te acuerdas de esto?, y yo le diga que resulta que cuando terminó conmigo y estaba empezando las cosas contigo, me hablaba mal de ti”, dijo la barranquillera en los primeros segundos del video.

Según ella explica en el video, al parecer el reto se salió de control, al punto de que el novio de Aida contactó a Westcol para ponerle fin al asunto.

“Igual por la forma en la que te cagaste en el DM cuando mi marido ter escribió, yo creo que te diste cuenta de que a él tampoco le hace hacen gracia esos chistes y que tú le dijiste que por favor la paz, que a tú no te gustaban esas inmadureces y él te perdonó, pero yo no”, añadió Aida.

Además, le pidió ser honesto con su actual pareja Valka, una artista emergente de Medellín, de la que, según Aida, Westcol ha hablado mal en varias oportunidades, e incluso aseguró que le está faltando al respeto hablando de un examor.

El reto de Westcol se salió de control

En el video Aida Victoria aprovechó para confesar que después hacer viral el reto de escribirle a su ex, la comunidad de Westcol se dio a la tarea de buscar los perfiles de redes sociales de los familiares de Juan David para hacerle llegar mensajes con amenazas.

“Lo que para ti fue un simple reto, fue la excusa que encontró tu comunidad para encontrar el usuario de mis cuñados y de la hija de Juan de 13 años, para ir a molestarlos, esto no es un juego, es una niñería”, dijo la creadora de contenido.

Aida respondió a los comentarios de Westcol por decir que es interesada y mantenida

Incluso, Aida recolectó algunos fragmentos de video en el que Westcol hablaba de ella y la tildaba de oportunista y mantenida, pues él aseguró que ella se colgó de su fama para poder monetizar, declaraciones que la barranquillera desmiente en su nuevo post.

“Esta anécdota es bien linda, porque cuando tú me conociste a mí, yo tenía mi Penthouse y mis empresas legalmente constituidas, básicamente yo ya era Aida, cuando yo te conocí a ti, tú comías parado en el mesón de la cocina y te recuerdo que yo te expliqué cómo monetizar Instagram y te saqué una pauta con un cliente mío de la que no moneticé nada”, explicó la barranquillera y aseguró que ese primer dinero pago la sala y las sillas de la cocina de Westcol.

Incluso en los fragmentos que uso la creadora de contenido, se puede escuchar a Westcol insinuar que ella está mantenida por él, a lo que ella aclara que en realidad ella se encargaba de hacer incluso hasta el mercado.

“No le vas a hacer creer a la gente que yo comía a costillas tuya porque no es cierto, el mercado de la casa lo pagaba yo, y el resto de cosas las pagábamos por mitades… Lo que pasa es que yo, a diferencia, soy feliz con poquito, pero tú teniéndolo todo, te sientes vacío, ¿qué sería de ti sin plata?... Un hombre de verdad no compite con la ex”, añadió.

La canción en la que Blessd menciona a Aida

Después de conocerse la ruptura de los creadores de contenido, el reguetonero y amigos de Westcol, Blessd hizo una canción en la que usan parte de un audio con la voz de Aida y la mencionan, a lo que ella salió a responder.

“Yo mencioné a tu amigo, es cierto y lo hice después de que hiciera un live contigo colgándose de nuestra ruptura en las que hablaron cosas para dejarme mal y aparte yo respondo que él (Blessd) no es ejemplo de nada porque él me parecía que no tenía criterio para opinar de nuestra relación, y mira que el tiempo me da la razón, porque ahora está en boca de todo el mundo por cachón”, dijo la barranquillera.