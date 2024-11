Autoridades confirmaron que actor extranjero acusado de contagiar de ITS a varias mujeres, ya no está en el país

Creadora de contenido para adultos acusó a Gucci third Leg de contagiarle enfermedad - crédito @tthepeoplesperspective/IG

Gucci Third Leg, un creador de contenido para adultos en Estados Unidos, es acusado de transmitir herpes genital a varias de sus compañeras de trabajo. Tras estas acusaciones, el actor, que también se hace llamar Gucci3rdleg, dejó el país norteamericano y se trasladó a Medellín, Colombia, según informaron las autoridades locales.

La denuncia fue presentada por Danae Davis, también creadora de contenido para adultos, que afirmó que Gucci le transmitió la enfermedad mientras mantenían relaciones sexuales. Davis aseguró que el actor ocultó la presencia de una llaga en su pene, lo que habría facilitado el contagio. Además, Davis sugirió que no era la única afectada, ya que Gucci habría tenido relaciones con “docenas de otras mujeres” sin informarles sobre su estado de salud.

Gucci Third Leg había dejado Estados Unidos para estar en Colombia - crédito @guccithirdlegg/IG

Ante la alerta de salud pública y la presunta vinculación Gucci3rdleg con “temas de explotación”, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, confirmó que el actor salió del país tras ser denunciado por contagiar de herpes a varias mujeres. “En articulación con Migración y Policía Nacional se pudo verificar que este ciudadano extranjero salió del país el día de hoy (martes 26 de noviembre). Le hemos pedido formalmente a Migración que genere la alerta respectiva y considere el no volverle a permitir el ingreso al país a esta persona”, confirmó el funcionario.

Manuel Villa confirma la salida de Gucci de Estados Unidos y su pedido de restricción de ingreso a Colombia - crédito @ManuelVillaMe / X

Polémica en redes: Gucci Third Leg responde a acusaciones de contagio

La controversia se intensificó en redes sociales, donde las acusaciones contra Gucci se volvieron virales, generando críticas y debates sobre su responsabilidad como figura pública. Durante varios días, el actor permaneció en silencio, pero el 14 de octubre rompió su silencio en una transmisión en vivo con los creadores de contenido Adin Ross y DJ Akademiks. En esta aparición, Gucci intentó defenderse mostrando exámenes médicos que, según él, indicaban que solo había dado positivo para VHS-1, una variante del herpes que suele causar úlceras bucales, y no para VHS-2, la variante de transmisión sexual más común en el área genital.

A pesar de sus intentos de defensa, su explicación no convenció a todos. Adin Ross lo criticó por no tomarse en serio el tema, especialmente después de que Gucci anunciara un proyecto de NFT llamado Wrap It Up, con el que planeaba donar 10.000 dólares para promover la concientización sobre la salud sexual. Ross lo acusó de intentar sacar provecho económico de la controversia.

Estos fueron los resultados de los exámenes que se habría hecho Gucci Third Leg - crédito @FearedBuck/X

Uno de los aspectos más preocupantes del caso es que se reveló que Gucci habría tenido relaciones con más de 3.000 mujeres, lo que generó alarma por las posibles repercusiones de salud. En redes sociales, usuarios expresaron su preocupación por el riesgo que su llegada a Colombia podría representar, especialmente después de que se le viera en un aeropuerto recogiendo su pasaporte y cambiando dólares a pesos colombianos.

En sus publicaciones recientes, la estrella de Onlyfans se mostró dando un paseo en un carro privado por las calles de Medellín; posteriormente se le ve en una piscina con varias mujeres, al parecer, colombianas: “I love Medellín, Colombia. So much love jaja (Yo amo Medellín, Colombia. Demasiado amor jaja)”, escribió en un texto en X con burlas y corazones.

“Gucci3rdleg es un actor porno y creador de contenido que dejó Estados Unidos luego de ser acusado de contagiar de herpes a varias de sus colaboradoras, además de no revelarles que tenía una enfermedad de transmisión sexual. ¿Adivinen a dónde se fue de viaje? A Medallo”, indicó un joven bogotano en su cuenta de X.

Gucci Third Leg dejó Estados Unidos en medio de polémicas y llegó a Colombia - crédito @FearedBuck/X

En medio de la polémica, Gucci se ha mantenido firme en su posición de que no es culpable, aunque lamenta lo sucedido con la joven que lo acusó. Mientras tanto, el debate sobre su responsabilidad y las implicaciones de su conducta continúa en las plataformas digitales.