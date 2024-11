En video: conductor en aparente estado de embriaguez causó accidente de tránsito en Bogotá e intentó escapar: chocó a dos moteros e impactó una vivienda

Los vecinos en el barrio Las Ferias, de la localidad de Engativá, aseguraron que el conductor del vehículo particular estaba bajo los efectos del alcohol, pero será el respectivo exámen médico y toxicológico el que confirme o niegue dicha versión que se conoció de forma preliminar en la zona - crédito @PasaenBogota/X

Con un estruendo se despertaron los habitantes de una zona del barrio Las Ferias, en la localidad de Engativá, en el noroccidente de Bogotá, la mañana del martes 26 de noviembre de 2024, cuando minutos antes del amanecer, se presentó un accidente de tránsito que tuvo como protagonistas a un conductor particular y dos motociclistas.

Según lo que se pudo conocer a través de un video que se compartió en redes sociales, y el testimonio que lo acompaña, el responsable de generar la emergencia, los hechos ocurrieron a solo una cuadra de la calle 72 (también reconocida como la calle 68), minutos antes de las 6 de la mañana.

En el video, se puede observar al conductor del vehículo, de quien se contó en la zona que se encontraba bajo aparante estado de embriaguez, debido a la forma en la que se expresaba ante los agentes de la Policía del CAI (Comando de Atención Inmediata) Ferias.

La misma mañana del martes, el video no demoró en compartirse a través de plataformas de mensajería instantánea y grupos de difusión, donde algunos de los usuarios expresaron que el conductor del vehículo, y que intentó escapar de la zona luego de arrollar a los dos moteros, “la tenía viva”. Esta expresión se utiliza con frecuencia en Colombia para referirse a una persona que aún se encuentra bajos los efectos del licor.

En este punto del barrio Las Ferias se presentó la novedad en materia de movilidad:

Como se aprecia en el video, compartido a través de la cuenta de X de Pasa en Bogotá (@PasaenBogota), el conductor del vehículo particular, de placas HJV854 (Bogotá D.C.), UN automóvil modelo Mazda 2 terminó contra una de las paredes de la fachada de una vivienda esquinera.

Sin embargo, antes de colisionar contra el muro de la vivienda, el ciudadano que se dijo en el barrio de manera preliminar, estaba bajo los efectos del alcohol, arrolló a dos motociclistas antes de terminar contra la fachada del inmueble.

Mientras uno de los agentes que hizo presencia en la zona conversa con el hoy afectado, que se nota un tanto desorientado (y por eso también se especuló sobre su estado), uno de los residentes del barrio Las Ferias dejó registro con su teléfono celular de la magnitud del siniestro.

Y no es para menos, pues en la publicación se alcanzan a ver a dos paramédicos cargando a uno de los dos motociclistas lesionados, y que llevó la peor parte, debido a que fue el último que chocó el vehículo particular antes de quedar incrustado en el muro.

Debido a que el hombre fue detenido antes de intentar escapar, y con el agravante de las lesiones que le provocó a los dos motociclistas, los usuarios en redes sociales esperan que este caso no quede impune y se le apliquen las medidas disciplinarias y judiciales necesarias para que casos como estos no sigan repitiéndose en las calles, y en el que por fortuna, no hubo víctimas fatales, pero si encendió las alarmas sobre estos comportamientos de los conductores, más aún, con el inicio de la temporada de final de año, y en donde suelen aumentar los casos de siniestros como resultado de la ingesta de licor.

Los agentes en el video le aseguraron al conductor que, pese a que él cuenta con toda la documentación en regla, el estar bajo aparente estado de embriaguez podría acarrearle mayores problemas - crédito @PasaenBogota/X

No es la primera vez que ocurre un caso como estos en Engativá en 2024

En otro accidente de tránsito en el noroccidente de Bogotá dos personas quedaron heridas en la localidad de Engativá, luego de que un conductor, presuntamente bajo los efectos del alcohol, atropelló a un ciclista y chocó con varios vehículos al intentar huir del lugar.

El conductor, que manejaba una camioneta Toyota, impactó contra varias motos, un carro particular y varios taxis. Los conductores de estos vehículos lograron impedir que el responsable escapara, bloqueando su camino con sus propios automóviles.

A pesar de los intentos del conductor de permanecer dentro de su vehículo, los ciudadanos presentes en el lugar llamaron a las autoridades para reportar el accidente, que se conoció la mañana del 15 de marzo de 2024.

Unidades de Tránsito y paramédicos llegaron al sitio para atender a los involucrados. Los informes preliminares indican que el ciclista y un conductor de taxi resultaron heridos. Blu Radio reveló que el conductor fue trasladado a un centro asistencial para realizarle una prueba de alcoholemia, cuyos resultados determinarán si enfrenta sanciones.

Imagen de referencia. Un conductor aparentemente borracho causó un aparatoso accidente en Engativá - crédito @BogotaTransito / X

Este accidente se suma a otro incidente reportado en la misma jornada, donde un ciclista perdió la vida en un accidente de tránsito en Bogotá.