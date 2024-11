Gustavo Petro se despachó contra Bruce Mac Master por críticas a la reforma a la Salud: “Prevenir es mejor que curar”

El presidente cuestionó al alto mando de la Andi por la iniciativa que avanzó su primer debate en el Congreso - crédito Presidencia/Colprensa

El lunes 18 de noviembre de 2024 fue aprobado en primer debate la Reforma a la Salud, promovido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Con 14 votos a favor y 4 en contra de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, la iniciativa pasó a su segunda discusión en la plenaria de la corporación legislativa.

No obstante, las críticas contra el proyecto que modifica el sistema de salud colombiano han generado varias reacciones en los sectores políticos y empresariales del país.

Mientras que algunos consideran que la propuesta impulsada por el Gobierno beneficiará a los sectores rurales del territorio nacional, otros aseguran que la iniciativa no soluciona las problemáticas, sino que se agravarían con el paso del tiempo.

Uno de los férreos críticos de la reforma a la salud es el presidente de la Asociación Nacional de Industriales y Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, que sostuvo que, de aprobarse el texto radicado por el ejecutivo, habría serias dificultades para el sostenimiento de clínicas y hospitales del territorio colombiano en un periodo entre cuatro a diez años.

“Si se aprueba la reforma de la salud habrá en cuatro años una gran mortandad de hospitales (...) y en ese momento tendremos una gran cantidad de pacientes sin atención, intervenciones quirúrgicas que no se harán, medicamentos que no se autorizarán. Sencillamente, no habrá siquiera a quién reclamarle”, explicó el empresario en diálogo con El Tiempo.

A su vez, el presidente de la Andi reveló que el costo del sistema de salud en Colombia podría acercarse a los 163 billones de pesos, lo que implicaría un incremento notable frente a lo estipulado por el Gobierno nacional.

“La nueva propuesta de proyecto de Ley además olvida todos los acumulados que traemos de déficit que no están incluidos dentro de los $ 163 millones que calculamos. Como, por ejemplo, las deudas que hay con el sistema en este momento, eso no están incluidos allí”, precisó Mac Master.

Además, Mac Master advirtió que hay un alto grado de responsabilidad en los congresistas que debatirán el proyecto y espera que “actúen consecuentemente de forma que le puedan dar la cara a los ciudadanos en los próximos años”.

De igual forma, el director de la Andi aseguró que, si bien el sistema de salud trae varias problemáticas desde tiempos atrás, sostuvo que las soluciones planteadas por el Gobierno Petro no ayudarían a subsanar los vacíos del modelo de salud para los colombianos.

“Tenemos tres dimensiones muy grandes. Uno, es la atención del paciente que está en peligro, Dos, es la viabilidad de los agentes del sistema y tres, la estabilidad de las finanzas públicas. Y si uno tiene esas tres cosas, tenemos que obligatoriamente hacer un llamado en este momento al gobierno y un llamado al Congreso para que sean mucho más responsables en el análisis de lo que han sido hasta ahora”, comentó.

La respuesta de Petro

Sin embargo, las declaraciones del presidente de la Andi no cayeron bien en la Casa de Nariño. Justamente, el presidente de la república, Gustavo Petro, reaccionó a los comentarios de Mac Master en su cuenta de X, al considerarlo como parte del “negocio” de los que, para el mandatario, quieren que la gente se enferme.

“¡Ay, Dios mio! Qué cosa tan anacrónica, uno de los mejores indicadores de salud de una sociedad, es que se usen menos los hospitales”, expresó Petro en sus rede sociales. Incluso, el jefe de Estado usó un adagio popular para responder a las críticas de Mac Master en el citado medio de comunicación. “Prevenir es mejor que curar” decía mi mamá”, agregó.

Finalmente, el presidente sostuvo: “Pero como el negocio está en que la gente se enferme, por eso salen estos líderes gremiales a despotricar, sin tino, de la reforma a la salud”.

En el texto aprobado por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, se aprobaron los 58 artículos, así como seis puntos nuevos, de los cuales, se incluyen aspectos como la transformación de las EPS a gestoras, en un periodo de dos años, al igual que la atención primaria en salud en todo el país.

Esta es la segunda vez que la reforma a la Salud vuelve a ser punto de discusión en el legislativo, luego de que fuera archivado por el Senado, en el pasado mes de abril de 2024.