Andrés Parra afirmó que uno de sus protagónicos fue censurado: “Esa serie desapareció”

Andrés Parra es uno de los actores colombianos más reconocidos del siglo XXI. Esto se debe a que, tras interpretar a Pablo Escobar en una serie emitida en más de 30 países, el vallecaucano comenzó a recibir propuestas para proyectos internacionales.

Después de desempeñar roles secundarios en múltiples producciones, la carrera de Parra se elevó hasta el punto de compartir escena con Lionel Messi, uno de los atletas más famosos de la historia.

Sobre el auge de su carrera, Andrés Parra ha afirmado en más de una ocasión que se trató de algo sorprendente, puesto que cuando interpretó a Escobar tenía “ingenuidad” e “inocencia” del impacto mediático que se registraría con este proyecto, pero también ha afirmado que esto provocó que tuviera más expectativas con sus siguientes personajes.

El protagónico de Parra que estaría censurado

El colombiano actuó junto a Messi en la serie Los Protectores - crédito Los Protectores/Star+

En Miami, Estados Unidos, el actor colombiano Andrés Parra estuvo en el programa del venezolano Rodolfo Soules, quien le recordó la ocasión en la que fue protagonista de una serie biográfica sobre Hugo Chávez, titulada El Comandante. Sin embargo, el locutor señaló que no pudo verla porque fue censurada en su país.

Ante esta afirmación, Parra reveló que dicha producción no solo está oculta en Venezuela, sino que, desde su estreno en 2017, no comprende por qué ha dejado de ser emitida y está bloqueada en algunos países en la plataforma de streaming que adquirió los derechos de transmisión.

“Parce, esa serie desapareció, nadie la ha podido ver, no está en ningún lado, es raro”, comentó Andrés Parra.

El actor también expresó que comprende las críticas que recibió por su papel como Chávez, ya que el proyecto se estrenó apenas cuatro años después de la muerte del político, en contraste con la serie sobre Pablo Escobar, que fue lanzada 21 años después de la operación en la que fue abatido el capo.

“Pasó muy poco tiempo, pero yo tengo la esperanza de que algún día alguien la compre y la emita. Hay que esperar. A mí me encantó; es de los personajes que más he disfrutado interpretar”, declaró el colombiano.

La depresión que le generó Hugo Chávez a Andrés Parra

Andrés Parra consideró que interpretar a "El Comandante" (Chávez) fue el papel más difícil de su vida y que fue el personaje que estudió por más tiempo, un año y medio - crédito Sony

Esta no es la primera vez que Parra afirma que la serie sobre Hugo Chávez ha sido la que más frustración le ha generado, puesto que en diálogo con El Comercio indicó pensaba que ese personaje lo llevaría a estar en producciones norteamericanas.

“Al interpretar a Escobar, contaba con la ventaja de la ingenuidad y la inocencia; no sabía lo que iba a suceder. En cambio, al asumir el papel de Hugo Chávez, era más ambicioso. Creí que este personaje me llevaría a Hollywood, pero resultó ser un rotundo fracaso. Fue un duro golpe, me deprimí, me llené de rabia y pensé en retirarme”, recordó Parra.

Además, el vallecaucano recordó que esa fue la primera vez que sintió que había fracasado como actor, ya que antes había tenido proyectos exitosos o no tenía un rol protagónico en las otras producciones para las que trabajo.

“Porque había puesto todas mis expectativas, energías y emociones en ese proyecto. Nunca había experimentado un fracaso real, o si lo había hecho, no lo había percibido porque antes no esperaba tanto. Con Chávez, esperaba todo”, declaró el actor colombiano

Después de 'El Comandante' Parra protagonizó varios proyecto de Netflix - crédito Netflix

Por último, Andrés Parra reafirmó que no volverá a interpretar a Pablo Escobar, pero indicó que era un personaje con el que estaba agradecido por lo que generó para su carrera.

“Si no hubiera interpretado al patrón del mal, no habría realizado una película en Perú ni una serie en Chile. Hoy tampoco llenaría teatros ni tendría un millón de seguidores en Instagram”, destacó Parra.