Madre atrapó por su cuenta al abusador que acosaba a su hija, la Policía evitó que lo lincharan y quedó libre

El caso se presentó en la Comuna 3 - La Despensa, en el municipio de Soacha, Cundinamarca - crédito @ColombiaOscura_/X

Un caso que se presentó en Soacha (Cundinamarca), que se hizo viral en las redes sociales, y cuenta como protagonistas a una madre de familia, su hija y un adulto mayor, ha generado el repudio de los usuarios debido a la reacción que tuvieron las autoridades luego de la captura del hombre.

En medio de la búsqueda de explicaciones, la madre compartió a través de la cuenta de X de Colombia Oscura, varias fotos, videos y un mensaje en el que dejó en claro lo que ocurrió allí, y lo abandonada que se siente por parte de las autoridades después de la decisión que tomaron.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La publicación, que se difundió la mañana del martes 19 de noviembre de 2024, puso en evidencia al hombre de 66 años. La foto del hombre, que aparece identificado como Luis Alfonso Camelo Contreras, fue una decisión que tomó la madre de la menor de edad, como forma de advertir a las demás madres y padres de familia lo que vendría ocurriendo en Soacha.

“Hola te envío la foto de un abusador sexual que fue detenido esta noche en soacha en La Despensa, estaba acosando un estudiante del colegio lleva tres semanas acosándola y siguiéndola la semana pasada se subió al mismo colectivo y la tocó hoy la mamá la fue a recoger pero miraron como coger al depravado y lo lograron en Terreros, le dieron su paloterapia, la policía lo salvó de linchamiento, lo detuvo, pero ahora es más tarde lo dejaron en libertad”, indicó el mensaje que compartió la cuenta tras los escabrosos detalles que se conocieron.

La madre de familia aseguró que el sujeto estuvo detenido por violación - crédito @ColombiaOscura_/X

El adulto mayor detenido tendría antecedentes

En los videos quedó demostrado el malestar y la rabia por parte de los pobladores de esta zona de Soacha, debido a que durante los momentos previos a la llegada de las autoridades, la misma comunidad estuvo a punto de acabar con la vida del adulto mayor, pero el linchamiento no fue posible debido a la llegada de los agentes de la Policía.

“Quiero que lo expongan para que no nos siga acosando a más niñas, ya tiene antecedentes por abuso sexual estuvo en la cárcel por violación”, destacó el mensaje que se conoció en el mismo perfil de X. Todo esto se conoció en medio del llano y el desespero de la mamá, en busca de justicia.

Debido a esto, los usuarios se han expresado en apoyo a la madre de familia, y se han mostrado inconformes por la forma en la que obró la Policía. En estos casos, el que no sea detenido en flagrancia puede favorecer a los delincuentes.

Dicho escenario sirvió para que los usuarios expresaran su malestar al respecto. “Si a un abusador sexual no le importa arruinar la vida de su víctima ¿por qué como sociedad tenemos que garantizarle justicia?”; “La Policía no tiene la culpa de la justicia que existe hoy en día en Colombia”; “La justicia o más bien las leyes colombianas tienen muchas fallas y está es una, lo dejaron libre porque seguramente el juez dictó que como no hubo acceso carnal violento no hay delito. Lo digo por experiencia con la hija de una vecina que le pasó lo mismo”, fueron algunos de los mensajes que se hallaron en la publicación.

A través de esta publicación en X se conoció el caso del adulto mayor detenido, y que al final quedó libre - crédito @ColombiaOscura_/X

Por el momento se espera que las autoridades en Soacha se pronuncien de manera oficial sobre este caso, que vuelve a encender las alarmas sobre los casos por justicia por mano propioa en Colombia. Lo anterior, debido a que en uno de los mensajes se indicó que “las paloterapias como que se están quedando cortas”, por lo que las autoridades han venido recalcando que estos casos se deben denunciar, porque en medio del afan de hacer justicia, se puede pasar de vícitma a victimario.

Un abuelo fue condenado a 40 años por abusar de su nieto de 5 años en Medellín

Un hombre de 57 años, identificado como profesor de música, fue condenado a 40 años y 3 meses de prisión en Medellín por abusar sexualmente de su nieto durante un periodo de cinco años, según informó la Fiscalía General de la Nación. El caso, que ha causado conmoción en la comunidad, detalla que el menor fue víctima de estos abusos desde los 4 hasta los 9 años, entre 2017 y 2022, en las ciudades de Medellín y Envigado.

El proceso judicial, que se extendió por dos años, concluyó con la sentencia de un juez de Medellín, quien encontró al acusado culpable de los delitos de acceso carnal violento, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años. La investigación reveló que el abuelo cometía los abusos tanto en la residencia de la víctima como en su propia casa.

Además, se descubrió que el condenado amenazaba al niño con hacerle daño a su madre si no accedía a sus peticiones sexuales o si contaba lo sucedido. Este patrón de amenazas fue parte de los hallazgos presentados por un fiscal especializado en casos de abuso infantil.

El sujeto abusó del menor de edad durante cinco años, y tras la condena, la madre de la joven en Soacha espera que el adulto mayor sea condenado de forma similar - crédito Europa Press

El hombre fue detenido en diciembre de 2022 por la Policía y la Fiscalía, después de que la familia del menor presentara una denuncia. Desde su arresto, ha permanecido en prisión, mientras se desarrollaba el proceso judicial que culminó con su condena.