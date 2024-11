Cuál fue el vestido de Martha Isabel Bolaños para los Latin Grammy 2024 que un presentador lo llamó “desastre”

Martha Isabel Bolaños estuvo en la alfombra roja de los Latin Grammy 2024 - crédito @marthaisabelii/Instagram

Martha Isabel Bolaños, conocida por su papel en Yo soy Betty, la fea y su participación en La casa de los famosos Colombia 2024, sorprendió a sus seguidores al mostrar que asistió a los premios Latin Grammy 2024 en el Kaseya Center de Miami, Florida, (Estados Unidos).

La actriz caleña compartió su experiencia en la alfombra roja a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores. En un video mostró su atuendo: un vestido largo blanco con detalles brillantes, diseñado por Albeiro Afanador, que también ha vestido con sus diseños a Carla Giraldo, Nanis Ochoa, Alejandra Serje y otras personalidades del entretenimiento.

La actriz mostró su elegancia con un vestido blanco durante su asistencia a los Latin Grammy - crédito @marthaisabelii/Instagram

Martha Bolaños, conocida como ‘la Pupuchurra’ por su personaje en Betty, la fea, complementó su vestido con accesorios dorados y acompañado de tacones nude, un diseño de Richard Joyas.

La publicación de Bolaños generó una ola de comentarios positivos de sus seguidores, que la elogiaron por su elegancia y belleza. Mensajes como “hermosa”; “divina”; “qué mujer tan elegante”; “Te vez tan bella así mi princesa linda”; “Una mujer en todo el sentido de la palabra una verdadera dama”; “Tu si eres una dama, que belleza!”; “Divina, majestuosa, Diva”; “estas realmente muy hermosa😍”; “Que vestido tan lindo !!”; “Estabas mejor que muchas de ahí!!”; “Estas preciosa❤️”; “Regia 🔥”; “No esto es mucha belleza 🥰”; “Está mujer es hermosa 😍”; “Brilla, tu luz es el reflejo de tu alma pupuchurra, caleña hermosa”, se pueden leer en su perfil, destacando el apoyo de sus admiradores en esta nueva etapa de su carrera.

Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Durante la transmisión del programa de entretenimiento de Caracol Televisión La red, el presentador Juan Carlos Giraldo criticó duramente el vestido de Bolaños, calificándolo de inapropiado para un evento de la magnitud de los Grammy: “Sigo porque también hubo actrices que pasaron por la alfombra roja como Martha Isabel Bolaños. A mí realmente no me parece que es un desastre, pero me parece que es un vestido como para ir a una alfombra roja de un reinado de belleza, no para la grandeza de los Grammy”.

El vestido de la actriz en los Grammy recibió elogios y algunas críticas - crédito @marthaisabelii/Instagram

Giraldo, con amplia trayectoria en el periodismo de la moda en el país, opinó que el diseño carecía de la elegancia esperada y no representaba las tendencias actuales.

“Es un vestido que, además, no le hace justicia a ella, que es una mujer tan bella, no es un vestido de moda, no es un vestido de moda, no es un vestido en tendencia, es un vestido que se ve viejo en la alfombra (...) es echar para atrás la moda, entonces, no. Vuelvo a decirlo: no es un vestido que nadie podría decir: ‘No, está horrible’, ni mucho menos, pero no es un vestido para la ocasión”.

A pesar de las críticas, Bolaños se mostró entusiasmada por su participación en el evento: “Siendo feliz en la alfombra roja de los @latingrammys”, escribió la actriz en sus redes sociales. Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Martha decidió dedicarse a la música, un ámbito en el que ya ha comenzado a ofrecer presentaciones con éxito. Según ha compartido en sus redes sociales, se está preparando intensamente para consolidarse en este nuevo rol: “Abriendo los caminos! No habrá controladora que se me escape”, añadió en otro video en el que se muestra en su faceta de DJ.

El presentador Juan Carlos Giraldo criticó la elección de vestuario de Martha Isabel Bolaños para los Latin Grammy - crédito captura de video de ‘La Red’

En los Latin Grammy 2024 se destacó por el reconocimiento a Carlos Vives como ‘La Persona del Año’, un homenaje a su notable carrera y contribuciones a la música latina. En cuanto a los artistas ganadores, estas es la lista de los colombianos que se llevaron un galardón:

Mejor nuevo artista: Ela Taubert

Mejor álbum de música urbana: Mañana Será Bonito (Bichota Season) - Karol G

Mejor álbum de rock: El Dorado (En Vivo) - Aterciopelados

Mejor performance de música electrónica latina: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Tiësto Remix) - Bizarrap, Shakira

Mejor performance de reggaeton: Perro Negro - Bad Bunny Featuring Feid

Mejor álbum de cumbia/vallenato: ‘Ta Malo - Silvestre Dangond

Mejor álbum tropical contemporáneo: Tropicalia - Fonseca