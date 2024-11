Bancos hicieron cuatro propuestas para que los colombianos tengan el dinero suficiente para comprar vivienda

El programa Mi Casa Ya ofrece oportunidades para que millones colombianos compren vivienda - crédito Colprensa

El presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Guillermo Herrera, expresó serias preocupaciones con respecto a la disminución de los subsidios de Mi Casa Ya que el Gobierno nacional planea otorgar el próximo año. Durante el Congreso Colombiano de la Construcción celebrado en Barranquilla, el dirigente señaló que las restricciones fiscales limitan la capacidad del sector para crecer y sostenerse.

Una de las grandes preocupaciones es que el Ministerio de Vivienda redujo la meta de 50.000 subsidios prometidos a solo 20.000, una disminución del 60%.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El recorte en el número de subsidios no es el único asunto que aqueja al sector. “Por el lado PIB ya acumulamos cuatro semestres en caídas”, mencionó Herrera durante el congreso. Además, la pérdida de empleos en el sector de la construcción es notable. Por ejemplo, en agosto se reportaron 84.000 trabajos menos en comparación con años anteriores, 79.000 de ellos pertenecientes específicamente al sector constructor.

Guillermo Herrera, presidente de Camacol, en el Congreso Colombiano de la Construcción - crédito @GHerreraCas/X

“Somos el sector que más empleos han perdido este año”, enfatizó Herrera. Esta reducción laboral incluye 46.000 empleos menos entre obreros y oficiales de construcción.

Recursos de inversión

Lo dicho por el dirigente tuvo respuesta inmediata por el Gobierno nacional. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, advirtió sobre las limitaciones presupuestarias actuales. Explicó que “la plata que se puede dar para subsidios depende de que tengamos mayores recursos de inversión”. Además, detalló que dichos recursos están sujetos a la aprobación de un proyecto de ley de financiamiento en el Congreso de Colombia para su finalización.

El trasfondo del problema es que el Congreso de Colombia no aprobó el monto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025, debido a que $12 billones, de los $523 billones propuestos, son inciertos y dependientes de la reforma tributaria mencionada.

El Ministerio de Hacienda insiste en una nueva reforma tributaria para recaudar $12 billones - crédito Luisa González/Reuters

Propuestas de Asobancaria

Frente a la situación que vive el sector, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), gremio que preside Jonathan Malagón, presentó una serie de propuestas para reactivar el sector de vivienda en el país.

Según el último Informe Trimestral de Vivienda, publicado por este, se reitera, en primer lugar, la importancia de revisar el LTI (loan to income, o préstamos) para viviendas que no son de interés social (No VIS), con lo que se aumente el límite del 30% al 40%. Cabe recordar que el LTI es un parámetro regulatorio que determina el porcentaje de ingresos que los hogares pueden destinar a la compra de vivienda nueva. Esta medida, en la que la asociación insiste desde inicios de año, permitiría que más familias se conviertan en potenciales compradoras en este segmento.

A su vez, un segundo punto en el que se enfatiza es en la importancia de mantener la cifra de subsidios del programa Mi Casa Ya (MCY) y de garantizar los recursos asociados: “Es pertinente que el Gobierno Nacional ofrezca certeza, con vigencias futuras, de que hay recursos para mantener la asignación de 50.000 subsidios”.

Jonathan Malagón es el presidente de Asobancaria - crédito Asobancaria

En tercer lugar, la asociación propone revivir el subsidio a la tasa de interés para viviendas de precio medio, conocido como Frech No VIS, programa que busca incentivar este segmento del mercado mediante el aporte de 42 salarios mínimos mensuales ($54.600.000 actuales), distribuidos a lo largo de los primeros siete años del crédito.

Subsidio de compra de vivienda No VIS

La cuarta propuesta de Asobancaria sugiere retomar un subsidio para la compra de vivienda No VIS que cumpla con estándares de sostenibilidad. El informe señala que, anteriormente, este apoyo se otorgó por medio de la ecobertura, un beneficio que establecía requisitos técnicos para promover proyectos de vivienda sostenible. Con la ecobertura, el subsidio era de hasta 52 salarios mínimos mensuales ($67.700.000), distribuidos en los primeros siete años del crédito hipotecario.

El informe resalta que la reactivación del sector también se impulse desde las regiones, donde se trabaje de manera articulada con los gobiernos locales.

“Con estas propuestas podemos garantizar que el enfoque de la política de vivienda sea integral, que dinamice el sector desde diferentes frentes, que se articule tanto con el Gobierno nacional como con los gobiernos territoriales y que, a través del trabajo en equipo con distintos sectores, permita que más familias cumplan su sueño de ser propietarias”, concluye el documento.