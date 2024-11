Ministra de Ambiente le cantó la tabla a Galán por inundaciones en Bogotá: “Lo invitamos a no buscar culpables”

La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, invitó al alcalde Galán a no buscar culpables, sino a trabajar conjuntamente en la solución a los problemas de Bogotá - crédito Colprensa

Durante la tarde y la noche del 6 de noviembre de 2024 en Bogotá, el caos vial se apoderó de la autopista Norte, desde la calle 183 hasta la 235, a causa de las fuertes lluvias que afectaron los humedales de Torca y Guaymaral, generando inundaciones en el corredor vial.

De acuerdo con el balance del secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Miguel Silva Moyano, luego de que se instalara un Punto de Mando Unificado (PMU), fueron evacuadas 1.466 personas, la mayoría de ellos menores de edad estudiantes de los colegios aledaños que iban en sus rutas escolares cuando se dieron las inundaciones. Y sobre las 11:30 p.m del miércoles estaban por evacuar a otras 424 personas.

Sobre la emergencia en la autopista Norte de Bogotá, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, afirmó que las inundaciones del pasado miércoles en la capital del país demostraron la necesidad urgente de cambiar el enfoque de la infraestructura urbana.

“Cada vez que llueve en Bogotá, la Autopista Norte se encharca, generando trancones y, en casos extremos, como el de ayer, una gran inundación. Este fenómeno ocurre porque la infraestructura fue construida sobre un humedal vital para la regulación del agua en la ciudad”, explicó.

Por lo tanto, la ministra invitó al alcalde Galán a no buscar culpables de un problema estructural, más bien a trabajar conjuntamente en la solución, a tener proyectos de calidad que contemplen el cambio climático, proyectos que realmente garanticen que no se va a profundizar el problema.

“Si se van a invertir billones de pesos en esa ampliación, pues que se inviertan para mejorar el problema y no profundizarlo. No es culpa del sector ambiental que, precisamente lo que está haciendo es preventivo y no habilitando un proyecto que puede empeorar la situación hacia futuro, sino responsabilidad de todos que empecemos a adecuarnos a una nueva realidad, la del cambio climático y que, de verdad, seriamente, liberamos los espacios del agua”, reiteró.

En paralelo, Muhamad expresó su solidaridad con los afectados por las recientes inundaciones, en particular, con los niños y las niñas que tuvieron que pasar horas en medio de las fuertes lluvias en el norte de Bogotá. Sin embargo, destacó la importancia de entender que estos hechos son un reflejo de la vulnerabilidad estructural de la ciudad, particularmente en áreas como la autopista Norte, que, según indicó, ha sido construida sobre el humedal Torca Guaymaral.

Así las cosas, hizo un llamado a la reflexión sobre el proyecto de ampliación de la autopista que, según su criterio, podría empeorar la situación si no se ejecuta correctamente. “Es esencial que, en lugar de crear una barrera elevada, se tomen medidas para elevar la autopista y restablecer la conectividad entre los humedales. Solo así se podría mitigar el riesgo de inundaciones recurrentes en la zona”, explicó.

La titular de la cartera también subrayó la importancia de que los proyectos de infraestructura urbana sean diseñados teniendo en cuenta los efectos del cambio climático. En ese sentido, recordó que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) rechazó la licencia del proyecto debido a la falta de garantías sobre la capacidad de la infraestructura propuesta para manejar el volumen de agua en eventos extremos, como el que ocurrió recientemente en la ciudad.