Asesino de la empleada de Supergiros fue dado de baja por la Policía: así fue el operativo que terminó en balacera y dejó tres capturados

Estos dos hombres quedaron detenidos, y uno de ellos sería quien manejaba la motocicleta en la que llegaron a asesinar a la empleada de la sucursal en Bosconia, Cesar - crédito Departamento de Policía Cesar

En medio un operativo adelantando por la Policía en el barrio Porvenir, del municipio de Bosconia, Cesar (norte de Colombia), la mañana del jueves 7 de noviembre se conoció que el presunto asesino de una empleada de una empresa de giros y pagos de servicios, fue dado de baja por parte de los uniformados.

Esto se dio como resultado de la reacción que tuvo el presunto responsable de la muerte de Marlen Fernanda Mozo Jiménez, de 19 años, y que fue identificado como alias Rubén, que se habría enfrentado a tiros con los miembros de la Policía y el Ejército que acompañaron las labores para dar con los responsables del crimen que sembró de terror a los comerciantes y lugareños de la zona.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En medio del cruce de disparos, confirmaron varios medios regionales del Cesar y la costa Caribe del país que tres personas fueron capturadas, y una de ellas sería el conductor de la motocicleta en la cual alias Rubén habría llegado hasta la sede de Supergiros, y allí, a sangre fría, perpetró el crimen de la empleada. Acto seguido, dejaron un panfleto.

“Les hacemos llegar este mensaje a todos los Supergiros de Bosconia y sus alrededores. Tienen que estar cerrados o no acatar las órdenes, tendrán que sufrir las consecuencias”, rezaba en el panfleto que el sicario dejó junto al cuerpo de la joven, el lunes 4 de noviembre de 2024.

El asesino logró huir en motocicleta una vez cometió el crimen - crédito Andina y redes sociales

En medio del operativo, los agentes lograron también la incuatación de un arma de fuego con su munición, dos teléfonos celulares y varios panfletos extorsivos alusivos al Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia EGC como también se reconoce este grupo armado ilegal.

Tras la acción que adelantaron las autoridades en el barrio Porvenir, de Bosconia, se supo de forma preliminar que en una de las viviendas de esta zona se escondía ‘Rubén’, que al verse acorralado por parte de los efectivos de la Policía y el Ejército, no vio otra salida que enfrentarse a bala con los agentes, quienes en el uso de sus facultades, respondieron al ataque para salvaguardar sus vidas, impactando al delincuente.

Habían anunciado una recompensa de $40 millones para dar con los responsables

“Desde la Gobernación se ha solicitado al comandante de la Policía Nacional, coronel Eduardo Chamorro, estar al frente de la investigación en Bosconia, junto con todas las especialidades. Son 40 millones de pesos de recompensa, 20 millones aportados por la Alcaldía y 20 la Gobernación, para dar con la captura del asesino”, comentó luego de que se cometió el crimen de la empleada de Supergiros, el secretario de Gobierno departamental de Cesar, Eduardo Esquivel.

El Clan del Golfo habría estado detrás del crimen de Marlen Mozo - crédito @ricarospina/X

En tanto que el alcalde municipal de Bosconia, Jorge Patiño, aseguró que las amenazas de hombre al servicio del Clan del Golfo a varias de las sucursales de Supergiros no serían nada nuevo, y además del Cesar, esta acción se estaría replicando en otros puntos del Caribe colombiano.

“Ante estos actos de la delincuencia nosotros no podemos quedarnos en el suelo, nosotros no podemos mandarle un mensaje a la ciudadanía diciendo que estamos derrotados. Nosotros tenemos que seguir adelante y no hay un mensaje más plausible y digno para toda la ciudadanía del Cesar que seguir adelante”, aseguró por su parte el abogado y asesor legal de la empresa Supergiros, Jhony Mena, en entrevista con la Emisora Atlántico.

En ese mismo diálogo, Mena indicó que se han recibido amenazas en sucursales de otros puntos de la región Caribe, como son La Guajira y Magdalena. De paso, el representante legal aseguró que es responsabilidad del Gobierno nacional garantizar la seguridad de todos los colombianos.

Este fue el tercer detenido que dejó el operativo en el barrio Porvenir - crédito Departamento de Policía Cesar y Ejército Nacional

El video dejó en evidencia problemática que también azotaría a Barranquilla

Según el video que se viralizó en redes sociales, un hombre ingresó al establecimiento y le disparó varias veces a la cajera mientras ella atendía a un cliente. Este ataque, que ocurrió en el centro urbano de Bosconia, ha sido atribuido al Clan del Golfo, un grupo criminal conocido por sus actividades de extorsión en la región.

La joven solo llevaba diez días de estar radicada en Bosconia, y hace seis meses que venía trabajando para Supergiros, por lo que se está revisando si las amenazas pueden estar ligadas a algo más allá que el cobro de extorsiones. “Nosotros hace tres días, nada más, recibimos un panfleto de un mal llamado grupo delincuencial llamado los Gaitanistas donde manifestaban que cerráramos los puntos, pero nunca hubo exigencias económicas (…) o nos quieren sacar del mercado o no sé qué es lo que pretenden”, añadió en la entrevista que brindó el abogado el 5 de noviembre de 2024.

El video muestra cómo el agresor, vestido con un buzo con capucha que dificultaba su identificación por las cámaras de seguridad, sacó un arma de fuego y disparó contra Mozo sin darle oportunidad de defenderse.

Mujer fue asesinada por presunto caso de extorsión en Bosconia, Cesar - crédito @ColombiaOscura_/X

El Clan del Golfo, uno de los grupos criminales más poderosos de Colombia, ha sido señalado en múltiples ocasiones por su participación en actividades ilícitas como el narcotráfico y la extorsión. Este grupo ha extendido su influencia a varias zonas del país, generando un clima de terror entre los habitantes.