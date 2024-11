Fonseca anunció segunda fecha en Bogotá: conozca cuándo y los precios de las boletas

Fonseca anunció presentaciones en las principales ciudades de Colombia, y se espera que se confirmen más destinos en el país, próximamente - crédito Colprensa

Fonseca, reconocido cantante colombiano, confirmó una serie de conciertos en su país natal como parte de su Tropicalia Tour. Este anuncio llega tras el éxito de su más reciente álbum, Tropicalia, que ha sido nominado en tres categorías de los Latin Grammy 2024, incluyendo Mejor Álbum Tropical.

La gira incluirá presentaciones en cuatro ciudades, comenzando el 4 de abril en el Movistar Arena de Bogotá; Medellín, el 24 de abril en el Diamante de Béisbol Luis Alberto Villegas; Cali, el 25 de abril en la Arena Cañaveralejo; y Barranquilla el 26 de abril en el Centro de Eventos Puerta de Oro.

Fonseca anunció nuevas fechas de su 'Tropicalia Tour' en Colombia para 2025 - crédito cortesía Paola España

Por la gran acogida de sus fanáticos y para que nadie se quede sin poder disfrutar de las melodías del cantante bogotano, el intérprete y su equipo de trabajo revelaron que habrá una segunda fecha en la capital del país.

El evento se llevará a cabo en el Movistar Arena el 5 de abril de 2025. Para todos los interesados, la venta de entradas estará disponible desde el 7 de noviembre de 2024 a partir de las 10 a. m. en TuBoleta.

Para la segunda fecha en Bogotá, los precios de las entradas oscilan entre los $120.000 y los $420.000, la boleta más económica está ubicada en el Piso 3 (302 y 318), mientras que la más costosa es Platea 101-103.

En su concierto, Fonseca promete enamorar una vez más a sus seguidores con los éxitos Te Mando Flores, Eres mi sueño y Arroyito, el artista ha mantenido una trayectoria de más de 25 años en la industria musical, durante los cuales ha ganado ocho Latin Grammy. De hecho, el álbum Tropicalia, el octavo en la carrera del artista bogotano, ha sido bien recibido por el público y la crítica, consolidando su posición como uno de los referentes del latin pop.

En la puesta en escena de su gira, Fonseca, además de sus clásicos, interpretará las nuevas canciones del último lanzamiento que incluye los temas musicales Con dinero y sin dinero, una colaboración con el icónico Grupo Niche, que compite por los premios a Grabación del Año y Mejor Canción Tropical. La canción Si Tú Me Quieres, en colaboración con Juan Luis Guerra, ya ha sido galardonada como Mejor Canción Tropical por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación en la ceremonia celebrada en Madrid en 2023.

¿Qué significa ‘Tropicalia’ para Fonseca?

Fonseca presentó el espectáculo del 'Tropicalia Tour' en septiembre, durante el Festival Cordillera - crédito Colprensa

La última producción musical de Fonseca, Tropicalia, ha tenido un buen recibimiento por parte del público. El artista colombiano explicó que sus canciones son un reflejo de como se siente en la actualidad, puesto que ha descubierto cómo mantener una armonía entre su profesión y su vida privada.

“Para mí Tropicalia ha sido llegar a un punto en donde me siento absolutamente cómodo musicalmente hablando y sentir que eso genera lo que está pasando en este momento (el éxito del álbum y una nueva gira por varias ciudades de su país)”, expresó el artista de 45 años en entrevista con Efe.

Esta etapa llega en un momento en la que Fonseca cuenta con una de “las medallas más grandes” de su carrera: “Ser parte de la historia de la música de este país en un momento como el que estamos viviendo, pues somos un movimiento que es reconocido mundialmente por lo que hacemos y ser uno de los embajadores de ese mensaje es demasiado importante”, aseguró.

“Yo espero que lo que hago motive a otros a hacer música, a arriesgarse, a hacer canciones, a llevar el nombre de Colombia por medio de nuestras melodías y de nuestros ritmos, eso sin duda es uno de los premios más importantes”, manifestó.