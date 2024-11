Esta es la medida que anunció la Alcaldía de Bogotá para reducir el tráfico hacia La Calera

Este plan pretende descongestionar especialmente la calle 84 y la avenida Circunvalar - crédito @SectorMovilidad/X

Las autoridades de Bogotá implementaron un plan piloto en La Calera para mejorar la movilidad en la vía hacia el municipio, en aras de amortiguar el tráfico en uno de los corredores más congestionados de la ciudad.

El primer día de implementación fue la jornada del 5 de noviembre de 2024. La iniciativa se centra, según la información de la Alcaldía de Bogotá, en que la calle 84 ahora se destinará exclusivamente al tránsito en sentido ascendente hacia La Calera, con el objetivo de facilitar el flujo vehicular desde el sur de la carrera Séptima hacia la avenida Circunvalar.

La medida aplicaría de forma temporal desde las 6 de la mañana a las 9 de la mañana, de lunes a viernes, una franja horaria en la que “se evidencia una notable reducción en la velocidad de circulación”, como informó la Alcaldía.

El plan tiene como propósito mejorar los tiempos de viaje para más de seis mil personas que transitan diariamente por esta ruta en horas pico, entre las 6 y las 9 de la mañana. La congestión vehicular en Bogotá, especialmente en las salidas hacia municipios cercanos, es un problema recurrente que afecta a miles de ciudadanos, y genera retrasos y molestias en sus desplazamientos diarios.

La alternativa para los que ingresan al casco urbano capitalino es, según explicó el Distrito, “seguir por la avenida Circunvalar hasta la calle 76a, girar al occidente y tomar la carrera 4 hacia el sur. Como alternativa, podrán continuar hasta la calle 72 y también empalmar con la Carrera Séptima”.

A primera hora de la segunda jornada de implementación, el miércoles 6 de noviembre, en la cuenta oficial de Movilidad Bogotá en X (anteriormente Twitter), se publicó que la medida continuaba en vigencia.

“¡#EnEstosMomentos avanza nuestro Plan Piloto en la vía La Calera! La medida avanza para aportar a la movilidad de quienes ingresan a la ciudad por este sector. Recordemos que la medida va de 6:00 a.m a 9:00 a.m entre la Av Circunvalar, la Carrera 7ma y la Vía La Calera”, informaron voceros de la Secretaría de Movilidad.

La medida ha resultado controversial

Pese a que las predicciones de la Administración distrital es disminuir los retrasos viales y el alto flujo vehicular, durante la primera jornada los usuarios de la vía a La Calera reportaron intensos trancones, incluso, a través de las plataformas como Waze y Google Maps.

De hecho, un audio de algunos ingenieros del Centro Local del Movilidad de La Calera se difundió por WhatsApp, y allí se explicó que también se presentaron fallas en los semáforos.

“Desde el Centro Local de Movilidad junto a los ingenieros estuvimos en una reunión que inició después de mediodía donde nosotros, pues por parte de alcaldía local, por parte de la alcaldesa Alexandra, buscábamos saber qué fue lo que pasó el día de hoy (5 de noviembre), entonces los ingenieros nos comunican que en el Plan Piloto pues estaba diseñado conmutar los semáforos, o sea, calibrar de manera que el flujo vehicular fuera más efectivo”.

Y continúa: “pero no, qué es lo que pasa, que precisamente, pues fue festivo, ingresaron vehículos de viaje, pero no siendo esta la excusa, se sabe que no fue (la medida), no dio abasto de la calibración de dicho semáforos”.

Indicaron que la medida continuaría, con la expectativa de que el tráfico sea mejor para las siguientes jornadas en las que aplicaría la medida, ya que incluso se presentó un camión varado.

En las redes sociales, por su parte, algunos internautas han expresado molestia: “Sres... De nuevo trancon desde casa brava!! Evalúen los cambios, realmente están empeorando la movilidad”; “Un nuevo capítulo de como empeorar lo que ya es malo. Que porquería de trancón generaron”.

La respuesta de la Alcaldía a algunos de estos comentarios fue que, por su parte, “revisaremos tiempos en los semáforos y reforzaremos la presencia de personal operativo en el punto para gestionar el tráfico en la zona (sic).