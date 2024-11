Negaron ponencia de archivo de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara: así fue la votación

En la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se discute el proyecto de reforma a la salud, en su segundo intento - crédito Cámara de Representantes

Con un total de 17 votos por el sí, frente a cuatro por el no, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes negó en la tarde del martes 5 de noviembre de 2024 la ponencia de archivo de la reforma a la salud radicada por dos de los partidos de oposición: el Centro Democrático y, del mismo modo, Cambio Radical. Siendo esta la primera victoria del Gobierno nacional y su bancada en el segundo intento de la discusión, en el que tiene centradas sus esperanzas el presidente Gustavo Petro.

Con esta determinación, el camino estaría despejado para que inicie el primer debate de esta nueva proposición; aunque antes, el miércoles 6 de noviembre, tendrá que someterse a votación lo que se conoce como la ponencia positiva. De ser aprobada, todo estará listo para que, ahora sí, se empiecen a analizar los 49 artículos que componen el nuevo texto, luego de que el anterior, con 134 apartes, se hundiera en la Comisión Séptima del Senado de la República.

La reforma a la salud será tramitada por segunda vez en la Cámara - crédito Jesús Avilés/Infobae Colombia

Ministro de Salud entregó su “parte de victoria” ante la reforma

Al respecto, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se mostró optimista con este proyecto e, incluso, se atrevió a vaticinar el futuro del mismo. Y es que, a juzgar por el balance anterior del proyecto tramitado por el Gobierno, el balance fue positivo en la Cámara; pero no así en el Senado, por lo que no extrañaría que ocurra lo mismo en este segundo lance. De eso es consciente uno de los escuderos de Petro, que con todo y ello entregó su parte de victoria a los medios.

“Recordemos claramente que la Cámara ya le dio debate a la reforma y creo que, además, ahora va a ser muy seguramente más rápido, porque la gran todos, todos están muy enterados de este tema, lo han estudiado, lo han revisado, lo han mirado con detención y por supuesto, aquí lo más importante, es que de todos estos cambios que se han venido dando, pues podamos tener el mejor proyecto de reforma para la salud”, afirmó el titular de la cartera tras esta determinación.

El presidente Gustavo Petro apuesta por el éxito de la reforma a la salud, que avanza en la Comisión Séptima de la Cámara - crédito Fernando Vergara/AP

De acuerdo con Jaramillo, a “todos” les interesa que salga adelante esta propuesta. “Especialmente más yo, como médico. He sido médico interno rural, trabajé mucho tiempo en las zonas difíciles, de mucho impacto y de vulnerabilidad en el departamento del Tolima. He sido siempre un médico muy metido en el tema de la dificultad que tiene la gente”, afirmó el ministro sobre el particular, en medio de los señalamientos hechos por miembros de la oposición.

En efecto, uno de los que se pronunció tras este resultado fue el representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático y uno de los ponentes de la ponencia de archivo, que no ocultó su enojo frente a este balance. “Avanza la nefasta reforma a la salud de @petrogustavo”, indicó el parlamentario, que durante la sesión en la célula legislativa expuso, en detalle, las cualidades del texto que, frente a la votación, pasará a archivo inmediato.

El representante a la Cámara Andrés Forero y su lamento por la negativa de la ponencia de archivo de la reforma a la salud - crédito @AForeroM/X

Las características principales del nuevo proyecto:

Desarrolla un modelo de salud en el marco de la atención primaria

Organiza sus instancias para la gobernanza y rectoría del sistema con enfoque diferencial y territorial

Articula a las instituciones prestadoras de servicios de salud, reorganiza los destinos y usos de los recursos financieros

Establece un sistema público, unificado e interoperable de información

Fortalece la participación social y comunitaria, así como la inspección, vigilancia y control

Define condiciones para el trabajo digno

Fija las reglas de transición y evolución de la institucionalidad del Sistema General de Seguridad Social de Salud en el Sistema de Aseguramiento Social en Salud