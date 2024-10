Germán Vargas Lleras en el ojo del huracán por manotazo a su asistente: el exvicepresidente se defendió

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras se defendió asegurando que no tuvo intención de agredir a la funcionaria - crédito @German_Vargas/X

El exvicepresidente y líder político del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, está siendo cuestionado por su comportamiento con uno de sus integrantes de su equipo esta semana.

El hecho ocurrió el pasado 30 de octubre, durante su recorrido por el municipio de Rivera, en el departamento del Huila, en aras de adelantar una eventual campaña presidencial, así como dar a conocer los posibles candidatos al Congreso para el 2026.

Allí, mostrando sus logros en materia de vivienda, el exjefe de dicha cartera se encontraba dialogando con una de las beneficiarias del antiguo programa del Gobierno, ‘Mi Casa Ya’. En medio de la conversación, una de sus asistentes se disponía a entregarle un vaso de café al exministro, y fue en ese momento cuando Vargas Lleras reaccionó con un manotazo, seguido del reclamo “¿¡Qué es lo que me toca!?”, según dijo en un video publicado por el portal La Silla Vacía.

La funcionaria sería Yadira Buitrago, jefa de prensa de Cambio Radical, quien aseguró al citado medio de comunicación que no se sintió agredida por parte de su jefe, ya que este solo intentaba acomodarle un micrófono al dirigente político.

Tras este momento, Vargas Lleras agregó: “No vas a sacar eso”. A lo que Buitrago respondió: “No, no, jefe, no sale”.

En redes sociales, los usuarios criticaron la actitud del exvicepresidente, recordando el incidente que tuvo con uno de sus guardaespaldas durante su campaña presidencial en 2018.

“Germán Vargas Lleras en pleno evento político le lanza un manotazo a una asistente que trataba de acomodarle el micrófono. Y luego le pide que “no vaya a sacar eso”. ¡O sea!, ¡Quédese calladita, que así se ve más bonita!”, expresó la usuaria María Niny Echeverry en la red social X, anteriormente conocido como Twitter.

Otros consideran que es parte del comportamiento que tiene el político colombiano con sus allegados. “No es irrelevante. Este señor es mala gente, se nota a leguas. Su comportamiento en este ámbito “privado” es otro capítulo del coscorrón. ¡Un mala gente que NO va a ser presidente de los colombianos jamás!”, comentó la activista Paola Salazar en sus redes sociales.

La defensa de Vargas Lleras

Ante la situación, Vargas Lleras les salió al paso a las críticas, y sostuvo que no era su intención darle el manotazo a la jefe de prensa de la colectividad.

“Yo no manoteé a nadie. Yo hablo con mucha vehemencia y siempre con las manos, y siempre en un tono enérgico que parece que estuviera exaltado. Pero en esa charla hoy con esa señora yo no creo haber estado exaltado”, aclaró el exministro de Vivienda en diálogo con La Silla Vacía.

También, el exvicepresidente indicó que con la funcionaria de la colectividad no ha tenido ningún inconveniente. “Tal vez sería en un momento cuando me estaba tocando el micrófono. A mí no me parece que yo hubiera reaccionado de manera alguna violenta y menos con Yadira (…) pudo haber parecido como tal, pero yo con Yadira no tengo ningún problema”, explicó el exfuncionario al citado medio de comunicación.

Sin embargo, el líder de Cambio Radical aseguró que, más allá de este impase, considera que fue un absoluto éxito su visita a territorio huilense. “Después de tantos años, es muy satisfactorio recibir el agradecimiento y el cariño de las personas que hoy cuentan con casas propias”, escribió Vargas Lleras en su cuenta de X.

Adicionalmente, resaltó que “más de 24 mil huilenses en situación de extrema pobreza se vieron beneficiados con los programas de viviendas gratis y Mi Casa Ya”. Sin embargo, cuestionó las políticas de vivienda del Gobierno de Gustavo Petro.

“Una lástima que el gobierno del Cambio, que tanto prometió ayudar a los más necesitados, acabara con estas iniciativas que le cambian la vida a los colombianos”, concluyó Vargas Lleras, quien aún no ha confirmado si participará en las próximas elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en 2026.