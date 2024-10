Murió otro mercenario colombiano en Ucrania: hacía más de una semana que su familia no tenía comunicación

Colombianos muertos en ucrania en medio de los combates contra Rusia - crédito Markiian Lyseiko/EFE

Un colombiano de 38 años que hacía parte de la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania perdió la vida luego de combatir contra las fuerzas de Rusia.

El soldado caldense, identificado como Róbinson Sánchez Torres, no se comunicaba con su familiares y allegados desde hace ochos días, y este miércoles 30 de octubre, Valeria Lucero Sánchez publicó la noticia en redes sociales: “Ya confirmó la familia que lo mataron en un combate, es un guerrero, se fue a ayudar a Ucrania y ahí quedó, Dios lo tenga en su santa gloria”, información entregada por el diario La Patria.

Adolfo Tovar, uno de los amigos más cercanos de la víctima, comentó que sus anhelos eran otros, pero la idea de ser militar en Ucrania era para mejor su situación económico.

“Desde hace ocho días no contesta. Muy joven trabajó con tractomulas, luego montó un restaurante, amaba los caballos y los animales. Eran muy sensible con el medioambiente. Un día se me acercó y me dijo: ‘Me voy para Ucrania para mejorar la situación económica. Comenzó con $14 millones mensuales y a vivir esa aventura de conocer otras culturas y otras personas, en plena guerra”.

Aseguran que llegaron hasta esa parte del mundo con la oferta de un sueldo de $19 millones, suma de dinero que se puede poner a consideración si se destacan los peligros y el riesgo inminente de morir - crédito Stringer/Reuters

También era uno de los encargados de la unidad en Donbass, región del este de Ucrania, además comentó que fueron varios los nacionales que quedaron en medio de los enfrentamientos: “Sensible, encargado en Donbass de manejar una unidad de batería. Se perdió la comunicación con él hace varios días. Se sabe que varios colombianos murieron en un bombardeo de los rusos. Lamentamos la pérdida de nuestro amigo”.

El portal de comunicación logró conocer que el objetivo de este hombre era regresar a Colombia en el mes de diciembre y luego trasladarse a territorio español donde se dedicaría a la conducción de vehículos pesados.

Colombianos sumergidos en la guerra de Ucrania y Rusia, más de 50 cuerpos han sido repatriados

Colombiano que usa el nombre de guerra “Checho” lo muestra en su equipo militar en Donbás en el este de Ucrania - crédito AP

Varios de los nacionales que llegaron a territorio ucraniano para unirse a las filas de las tropas de combatientes han señalado que las personas que deseen unirse a este tipo de actividades deben ser conscientes del peligro y lo que representan llegar al centro de uno de los conflictos que ha cobrado más vidas a nivel mundial en los últimos años.

Roy Barreras embajador de Colombia en el Reino Unido explicó que para inicios del mes de julio varias habían sido las muertes de colombianos registradas, tanto así, que se habían tenido que repatriar 51 cuerpos:

“Son 51 colombianos muertos en el combate. Lo que implica una tragedia y una pésima decisión porque es muy lamentable que alguien decida alquilarse para matar por dinero en una guerra ajena. La profesión de mercenario es miserable y es una trampa mortal (...) Van 51 muertos y se calcula que son 200 colombianos más en combate y siguen llegando. Los contratan empresas transnacionales que tienen ese negocio del mercenarismo. El llamado es a que no caigan en esa trampa y no entreguen su vida en esa profesión tan amarga”, afirmó para El Tiempo.

Roy Barreras embajador de Colombia en el Reino Unido explicó que para inicios del mes de julio varias habían sido las muertes de colombianos registradas, tanto así, que se habían tenido que repatriar 51 cuerpos - crédito Efrem Lukatsky/AP

Héctor Bernal, un médico combatiente retirado, ha revelado que el factor económico es crucial para los soldados que deciden trasladarse a zonas de conflicto como Ucrania. Según declaraciones recogidas por EuroNews, Bernal explicó que un soldado profesional en el ejército colombiano, con seis años de servicio, percibe un salario que no supera los 600 dólares mensuales. En contraste, en Ucrania, el mismo soldado podría ganar entre 3.000 y 4.000 dólares.

Este significativo aumento en la remuneración es lo que motiva a muchos a asumir los riesgos de trabajar en un entorno de guerra, según Bernal. La diferencia salarial es considerable, especialmente si se tiene en cuenta que los soldados en Colombia están expuestos a condiciones adversas, como la selva, durante 24 horas al día.