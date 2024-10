Claudia Bahamón reveló complicaciones de salud que pusieron en riesgo su vida: “Me sentí más allá que acá”

La presentadora habló de los problemas de salud que enfrentó - crédito @claudiabahamon/Instagram

La presentadora nacida en Neiva Claudia Bahamón, conductora del reality Masterchef Celebrity desde el 2015, confesó que vivió un difícil momento por quebrantos en su salud.

Por problemas con su pulmón, la presentadora y exreina recordó en el pódcast Vos podés, de la presentadora Tatiana Franco, que estuvo en un delicado estado, que la puso a luchar entre la vida y la muerte.

“Me preocupé (...) Fue uno de los episodios más duros que he vivido. Me sentí más allá que acá por un rato, pero el pulmón es resiliente como la tierra (...) A los cuatro días estaba muy bien. Me tomó unos meses recuperarme completamente”, recordó la presentadora.

En la actualidad, la actriz que debutó en Francisco, el matemático, reveló que se encuentra mejor en su salud: “Mi pulmón está regio (...) y me siento regia”; Sin embargo, la exreina recordó lo gravé fueron esos momento y cómo sucedió: “Fue muy grave, fue realmente grave (...) esto pasó por una mala práctica de un médico porque yo tengo una hernia discales (...) me estaba haciendo unas terapias neurales y el médico se equivocó, sin querer pincho la pleura y entonces con eso se colapsa el pulmón, es como pinchar un bomba (...) eso fue inmediato, estaba en su consultorio y empecé a sentirme falta de respiración, no entendía y estamos hablando de minutos porque yo creo que no pasaron 15 minutos y yo ya estaba en urgencias”.

“En ese momento yo se me sentí rara, al minuto ya sentía mucho dolor al respirar y después sentía que no podía respirar, con mucho con un dolor, muy intenso, era como si me estuvieran presionando, o sea, el sentimiento era muy raro, pero muy doloroso. Para la clínica me provocaron, digamos, el neumotórax para salvarme la vida en urgencias de la Clínica del Country, que se portaron divino y gracias, aquí estoy (...) Yo solo pensaba: ‘¿a quién que le estoy dejando a mis hijos?’ De verdad, no creas yo pensé en todo”, añadió la modelo y actriz para el medio citado.

Asimismo, la presentadora habló de cuando se realizó una cirugía para quitarse las prótesis mamarias: “La explantación, lo voy a decir distinto me desplastifiqué el cuerpo, hace como 3 o 4 años (...) yo me sentía incoherente, ahora, la incoherencia ambiental es una trampa porque es una presión que uno se pone en la cabeza de que: ‘tengo que ser coherente’ y es dificilísimo, es muy complicado ser coherente, entonces, esa presión ya no me la pongo, pero en ese momento con lo de mis tetas, sí, me sentía muy rara. Yo decía: ‘¿y ahora qué voy a hacer con estos dos plásticos que tengo acá?’, Me sentía extraña y decidí sacarme las un día y fue realmente uno de los momentos más difíciles que he tenido en mucho tiempo”.

La presentadora del programa de cocina del Canal RCN reveló que pasó un difícil momento cuando decidió quitarse las prótesis: “Al enfrentarme a ellas y verlas físicamente eso de verdad que yo decía: ‘Dios mío, ¿qué hemos hecho con nuestro con nuestro cuerpo? Y al final eso es lo que le hacemos a nuestra tierra, todos esos plásticos que les veremos a los ríos, a las montañas es lo mismo que nosotros hacemos cuando nos ponemos esas prótesis”.

Sin embargo, la neivana aclaró que respeta el pensamiento y actuar de las personas que deciden hacerse esa cirugía de aumento de protesis mamarias: “Respeto de verdad, quiero hacer esta aclaración, respeto profundamente quienes quieren ponerse tetas porque, además yo me las puse, las aproveché y fui feliz con ellas, pero los años nos hacen de una manera más consciente y en este caso, pues yo decía: ‘ya, yo creo que ya es suficiente, ya tengo mis añitos, ya me las quiero sacar y quiero ser compostable, quiero ser biodegradable’.