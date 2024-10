Exesposa de Juanpis González reveló qué hizo con el anillo de bodas que le dio el comediante

María Alejandra Manotas mostró que hizo con su anillo de matrimonio con Alejandro Riaño - crédito @marimanotas/Instagram

En 2022, el comediante Alejandro Riaño y María Manotas pusieron fin a su matrimonio, sorprendiendo a sus seguidores. A pesar de que separaron sus caminos, han mantenido una relación cordial y enfocada en el bienestar de sus tres hijos, Matilde y los mellizos Antonio y Agustín.

En un gesto que conmovió a miles de internautas, la creadora de contenido decidió transformar su anillo de bodas en un collar para su hija mayor, Matilde. Esta decisión, compartida a través de sus redes sociales, simboliza un cambio significativo en su vida tras su separación.

Las intenciones de la arquitecta y creadora de contenido eran otorgarle un nuevo significado al anillo, convirtiéndolo en un símbolo de amor familiar, por lo que tomó la decisión de fundirlo, según lo compartido en su cuenta de Instagram.

Para la influenciadora, lo que alguna vez representó el amor de pareja ahora simboliza el amor más grande que comparten: sus hijos. Este cambio refleja su compromiso con ellos y el amor incondicional que los une como familia, incluso después del divorcio.

Manotas también compartió su satisfacción por el apoyo recibido en el diseño de esta nueva pieza de joyería, un proyecto que había contemplado durante tres años. Finalmente, logró materializar su deseo de convertir el anillo de bodas en un collar lleno de recuerdos y nuevas intenciones.

Después de tomar la decisión que finalmente terminaría con su historia de amor de casi seis años, este proceso de transformación simboliza el cambio que ambos han experimentado en sus vidas y en su relación.

El collar, ahora en posesión de Matilde, tiene un valor especial para Manotas, que deseaba que su hija tuviera un recuerdo de sus padres adaptado a las circunstancias actuales. La joya transformada se convierte en un recuerdo tangible de amor y compromiso, algo que Matilde podrá atesorar a lo largo de su vida.

Como era de esperarse, la publicación de la caleña generó diversas reacciones entre sus seguidores, que compartieron sus propias experiencias sobre qué hicieron con sus anillos de boda tras una separación. Este gesto ha sido ampliamente aplaudido como un ejemplo de cómo transformar una historia de vida y amor en algo positivo, adaptándose a las nuevas realidades y manteniendo siempre el amor hacia los hijos como eje central.

A pesar de que su relación con el intérprete de Juanpis González terminó hace dos años, la creadora de contenido reveló cómo se lleva con su exesposo y padre de sus tres hijos, Matilde, su primogénita, y los mellizos Antonio y Agustín.

“Cuando yo me separé yo hablaba con mi prima, que es mi amiga, y ella también es separada y tiene hijos con su ex, y me decía: ‘No es que yo soy superamiga de mi ex’, y yo le decía (triste y frustrada): ‘¿Pero cuándo? ¿Cuándo me va a pasar eso? Es que te lo juro que yo no puedo, yo no quiero hablar con él, me da rabia, no hizo esto, todo. O sea, yo veía eso como algo tan lejano y probablemente muchas veces hablé y dije cosas que trataba de no hablar directamente, mal, pero es algo que pasa”, empezó diciendo Manotas.

Sin embargo, el panorama cambió y ahora la arquitecta da fe de que junto a su expareja encontraron el camino ideal para llevársela bien, transformar su relación y también para darles lo mejor a sus hijos.

“Hoy en día, después de 2 años largos, en febrero cumplimos dos años de separados, puedo decir que Alejandro y yo tenemos una relación demasiado chévere, bacana, somos amigos, coequiperos, superpapás, nos apoyamos, y yo soy demasiado feliz con eso”, aseguró.