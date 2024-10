Yina Calderón anunció con fuertes términos el final de su amistad con Valentino Lázaro: “Hostigante y fastidioso”

Así lo dio a conocer a través de una publicación en su cuenta de Instagram - crédito @rastreandofamosos/IG

La influencer Yina Calderón, por lo general, está en el centro de la polémica con sus declaraciones sobre los famosos en el mundo digital en el país. Sus intervenciones están enfocadas en la percepción que ella tiene sobre algunos estos personajes, con quienes no comparte ciertos comportamientos.

Aunque en su más reciente intervención sobre La casa de los famosos Colombia manifestó no sentirse conforme con algunos de los nominados, sí expresó emoción al ver en la placa al creador de contenido, Valentino Lázaro. En su momento, Calderón aseguró que el joven llegaría a ponerle mano dura a la competencia a pesar de ser “hostigante y fastidioso”.

Tal parece que estos elogios quedaron en el pasado, después de que se conociera un video en el que la empresaria de fajas asegurara que daba por terminada la relación de amistad con Lázaro. Según dijo Calderón, se cansó de algunos comportamientos y lo señaló de ser una persona falsa.

“Valentino, Valentín, falso era amigo mío, pero de verdad que me parece que ya o sea colapsó todo, y lo hago públicamente porque cuando yo soy amiga, soy amiga, amiga. Pero cuando alguien ya me parece hostigante y fastidios* y ya me cae como una patada en el culo lo dejo de defender”, puntualizó la DJ.

Según dijo la empresaria huilense, el influencer trata de ser amigable con todo el mundo y finalmente, no es amigo de nadie más, aprovechándose de los seguidores de los demás para su crecimiento en redes. Asimismo, aseguró que “desde hoy me considero su enemiga para siempre y por siempre”.

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente las declaraciones que reposan en la publicación replicada en una cuenta de entretenimiento, de las que destacan: “Lo que pasa es que no le gustó que ella no va y él sí, a ‘La casa de los famosos’ y ahí está la rabia”; “esta mujer no encuentra ya de quién más hablar para que siga sonando”; “ese es su papel, es el mismo de la Epa Colombia, son personajes inventados”; “se acuerdan de que Epa dijo que esa era su estrategia, hablar mal de todos”, entre otros.

Sin embargo, hay quienes afirman que se trata de una estrategia de marketing del creador de contenido para llamar la atención y así, conseguir más votos para poder obtener un cupo dentro de la competencia de convivencia.

Estos no son los primeros señalamientos en contra de Valentino Lázaro

Es de recordar que a inicios de octubre, el creador de contenido sostuvo un enfrentamiento con Kelly Reales, exparticipante de Miss Universe Colombia, compitiendo por el departamento de Bolívar. De acuerdo con la exreina, el joven se habría aprovechado de la fama de otros influenciadores para así, lograr un crecimiento más amplio en sus plataformas digitales.

“Eres cansón papi. Te volviste tan insignificante para mí que realmente no me importas en lo absoluto, pero llegó el momento de hablar de ti”, dijo Reales. Esto provocó una respuesta de parte del creador de contenido que le recordó a la también creadora de contenido el aparente romance que sostuvo con Beéle y pidió las pruebas que ella dijo tener en contra de Lázaro.

“¿Qué tenía que ver todo lo que dijiste de mí, todo el odio que destilaste?, ¿qué tenía que ver eso con que tú salieras a hablar de Beéle y Cara?, no tenía nada que ver, y aun así no sacaste las pruebas, habla. Habla, moza, es que las mozas cada vez son más descaradas”, generando una ola de comentarios de parte de los internautas que estaban perplejos con el cruce de comentarios en las diferentes publicaciones.