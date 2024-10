María Fernanda Cabal confirmó que no renunciará al Centro Democrático: “La campaña no es con mentiras”

Así lo dio a conocer a través de un video en su cuenta de X que no está pensando en renunciar y que su carrera por la presidencia sigue en firme - crédito @MariaFdaCabal/X

El Centro Democrático enfrenta uno de los procesos más complejos con miras a las elecciones presidenciales para el periodo 2026 – 2030. Según se dio a conocer en los últimos días, cinco nombres estarían en la baraja de nominados y es el presidente Álvaro Uribe Vélez el que tomó las riendas del proceso, pidiendo que los precandidatos formalicen sus postulaciones.

De acuerdo con lo expuesto en su momento, existen diversos individuos que no están conformes con la estructura del proceso que se llevará a cabo por una encuesta. Una de esas figuras es la senadora del partido, María Fernanda Cabal, que habría expresado su inconformismo alegando una renuncia al Centro Democrático, lo que pone en vilo la estabilidad de esa colectividad.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Cabal explicó que no se retirará del Centro Democrático - crédito Colprensa

La senadora expresó en un comunicado su preocupación por la desinformación que ha suscitado el tema de su sonada renuncia. Asimismo, desmintió su camino a la Presidencia de la República a través de la recolección de firmas, bajo el argumento de que se ha ganado un espacio en el corazón de los colombianos como la senadora más votada, siendo la primera vez en su curul en la Cámara de Representantes por Bogotá.

“De aquí no me voy a ir y vamos a lograr el triunfo”. Además, hizo un llamado de atención sobre los rumores malintencionados, “esto no es corriendo la línea ética como lo hizo el petrismo para engañar” y recordó que ayudó a fundar el partido que lidera el expresidente Uribe desde cero, siendo la mujer más votada en esa corporación en la historia del país.

La senadora María Fernanda Cabal desmintió que esté pensando en renunciar al Centro Democrático - crédito Prensa María Fernanda Cabal

“La campaña no es con mentiras, es con hechos … Ayudé a construir este país desde ceros, lo vi crecer, fui protagonista … De aquí no me voy a ir, aquí vamos a lograr el triunfo, esto no es corriendo la línea ética como lo hizo el petrismo. Firmes siempre, la primera mujer presidente de Colombia”, expresó a través de un video en su cuenta de X.

Sus palabras han resonado entre aquellos que ven con buenos ojos el hecho de que una mujer del talante de la congresista llegue a ubicarse como la primera mujer al frente de la Casa de Nariño y que corrija, como dicen muchos, los errores que se han cometido en el gobierno de Gustavo Petro.

Otros de los nombres que figuran en la lista son bien conocidos en las filas del Centro Democrático y que expresan el sentir del partido en cada una de las posiciones en las que juegan dentro de la política colombiana. Se trata de Miguel Uribe, Andrés Guerra, Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal.

María Fernanda Cabal se va contra declaratoria de patrimonio cultural al monumento a la resistencia

A través de su cuenta de X, la senadora del Centro Democrático conocida por su postura firme en contra de las protestas del paro nacional, no solo dejó en claro su decisión sobre el monumento que se erigió durante las protestas del Paro Nacional, sino que también dijo que tomará acciones legales para frenar la decisión del Ministerio de Cultura, los Artes y los Saberes.

- crédito @MariaFdaCabal/X

“Este no es un monumento, es un adefesio que representa el terrorismo urbano en Cali, que mató y torturó policías, acabó con el comercio, provocó la muerte de una niña, entre otros hechos. Demandaré el decreto. No a la apología al terrorismo”, escribió en X.

La senadora ha insistido en que la obra no debe ser protegida, sino derribada, argumentando que glorifica actos de violencia y destrucción que afectaron gravemente a la ciudad durante las protestas.