Revelan impactantes imágenes de cómo operaba una peligrosa red de proxenetas en Cartagena

Revelan videos de cómo era tráfico de niños con turistas en Cartagena -crédito Jesús Áviles Infobae Colombia

El operativo conjunto, denominad Cristal 2, permitió el rescate de 54 menores de edad que estaban siendo explotados en la isla La Coqueta, cerca de Cartagena. Se llevó a cabo por un equipo compuesto por la Fiscalía General de la Nación, la Armada Nacional, Migración Colombia, la ONG de Tim Ballard y Bienestar Familiar.

La operación del 11 de octubre de 2014, para desmantelar una organización de tráfico de menores en Colombia duró varios meses e incluyó la infiltración de agentes de la Fiscalía y un exagente del FBI especializado en combatir a estos grupos criminales, lo que permitió identificar y detener a los responsables de la explotación de los menores.

Durante el operativo, que inspiró la película Sound of Freedom, se recopilaron videos que documentan el seguimiento y la forma en la que los menores eran ofrecidos a extranjeros.

Los miembros del grupo de proxenetas fueron capturados y sentenciados. El jueves 10 de octubre del presente año, el Tribunal Superior de Cartagena ratificó las condenas de Kelly Johana Suárez Moya, Samuel David Olave, Eduardo Ortega y Juan Manuel Oquedo Sierra, alias Fuego, a 16 años de prisión; solo uno de los acusados fue absuelto.

La investigación y las imágenes sobre el mecanismo de explotación infantil en la Ciudad Amurallada fueron reveladas por Noticias Caracol. Tim Ballard, exagente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, contó la manera como ofrecieron a los menores de edad.

“Lo primero que pasó fue lo que nos pidió la fiscal, es que por favor vayan a la Playa Blanca y no más para ver si es verdad que están solicitando a los gringos que están ahí. Fuimos ahí, nos sentamos por unos 20 minutos, no pedimos nada, no buscamos, si no nos sentamos ahí. Nos llegó un hombre que, como le dije, se llama ‘Fuego’ y él dijo: ‘yo tengo niñas para sexo, ¿están interesados?’ Yo dije: sí ¿Qué tiene?”, detalló el exagente al medio mencionado.