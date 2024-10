Viña Machado contrajo una bacteria en España que arriesgó su vida y la de su hijo

Viña Machado habló sobre la dura experiencia que vivió al contraer una bacteria mientras estaba embarazada de su hijo León - crédito @vinamachado/Instagram

La actriz samaria Viña Machado, cuyo nombre de pila es Virginia María, en 2016 estaba embarazada de su hijo León, cuando se enteró de que había contraído una fuerte bacteria.

Además de haber asumido el reto de ser madre soltera, como lo contó la actriz de producciones como Leandro Díaz y Enfermeras, Dios le enfrentó a un nuevo tropiezo.

“Quedo embarazada y yo no lo dudé ni un microsegundo y a las 26 semanas, casi seis meses, me da una bacteria, me da una trombosis en la cabeza porque tenía una bacteria que iba a matar a León, entonces, fue un doble milagro y yo le dije: ‘Papá Dios, yo que toda la vida dije que no quería ser mamá y tú me mandas un hijo, y me mandas este desafío tan berraco, yo no lo puedo creer, o sea, si me estás probando la fe, venga, pues que vamos a salir de esto’”, recordó la actriz en una entrevista con la presentadora Cristina Estupiñán, para su pódcast Sinceramente Cris.

La samaria contó cómo fue su experiencia ante ese complicado diagnóstico que puso en riesgo su vida y la de su hijo.

“Fue todo muy lindo, porque nosotros pasamos un momento muy difícil, que fue todo ese momento de la clínica, de estar internada, de un diagnóstico súper reservado, no sabían si a mí me iba a dar un aneurisma, si León iba a nacer bien (...) fueron momentos muy difíciles, pero fueron momentos de tanto amor, yo peleé mi vida con la de León, entonces, tal vez por eso vivo con tanta gratitud”.

Cómo Viña Machado contagió una bacteria en medio de su embarazo

Viña reveló en el pódcast Sinceramente Cris, de Cristina Estupiñán, que ella contrajo la bacteria que afectó su gestación en España: “Yo me fui a España a rodar una peli y yo tenía cuatro meses de embarazo y no le había dicho a nadie, ni siquiera a mi manager (...) yo todos los libros de maternidad te hablan de la listeria monocytogenes (nombre de la bacteria), es una bacteria que comemos todos porque la encontramos en la lechuga, en la fruta, en la verdura, en las cosas crudas, en el pescado crudo, en el huevo, en el queso y yo había procurado no comer nada de eso, pero en España que hay huevos rotos y gambas yo estaba con María Fernanda Yepes y Margarita Muñoz y me preguntaban: ‘¿por qué no comes y por qué no tomas? y yo no le quería decir que estaba embarazada”.

A pesar de que la samaria se cuidó en su embarazo, ya había contraído la bacteria en su viaje y estuvo un mes internada en la clínica: “Me cuidé lo más que pude, pero yo agarré esa bacteria en España. Me regreso, vengo a hacer una novela que era la vida de Chávez, me voy a Yopal, ya muy embarazadita y en Yopal había paro camionero y me empezó un dolor de cabeza (...) me tocó devolverme, llegué a la Clínica Santa Fe (...) y lo que desata toda esta bomba es porque yo decía que no me iba a vacunar (...) me vacuné, me voy a la casa y empiezo un pico de fiebre, a temblar, sudaba, sí, y le dije a mis amigos, les dije me llevan a la clínica y me fui para la clínica, no salí un mes y medio después, no salí, no sabían qué tenía”, recordó.

La actriz contó que considera que su hijo es un milagro porque los médicos le dijeron que no había un bebé que resistiera este tipo de bacterias: “León es un milagro sobre todo porque no sabían cómo podía ser un niño después de una listeria monocytogenes, sí iba a tener algún retraso, sí físicamente iba a ser ciego, mudo, sordo, no sabíamos absolutamente nada, entonces mi León está muy bien gracias a Dios, es un niño igual como hubiese sido te lo juro que yo estaría igual de feliz, las mamás creo que no somos mamás y punto”.