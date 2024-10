Alejandro Estrada terminó en el hospital y Dominica Duque lo acompañó: “Gracias a los que se preocuparon por mí”

La periodista acompañó al actor a la clínica - crédito @dominicaduque/Instagram

El exparticipante de Masterchef Celebrity 2024 Alejandro Estrada, preocupó a sus seguidores después de compartir un video en sus redes sociales donde se le ve en una silla de ruedas en un centro médico.

El actor sufrió un esguince en su pie derecho, lo que lo llevó a someterse a exámenes médicos para descartar lesiones más graves.

El incidente ocurrió en un momento en que Estrada se encontraba acompañado por su novia, la periodista Dominica Duque, que lo ayudó durante su visita al hospital. A través de sus historias de Instagram, el actor agradeció a sus seguidores por su preocupación y aseguró que, afortunadamente, la lesión no fue grave.

“¡Gracias a los que se preocuparon por mí, fue solo un esguince, además tuve buena compañía!”, escribió el actor cucuteño.

A pesar de los desafíos que enfrentó, el empresario ha mantenido una actitud positiva, apoyado por Duque y sus seguidores, quienes le han enviado mensajes de ánimo y pronta recuperación. La comunidad de fanáticos del actor sigue atenta a su evolución y espera verlo pronto recuperado y de vuelta a sus actividades.

La relación en le actor y la periodista ha sido objeto de atención mediática desde que se conocieron en el set de Masterchef Celebrity, donde su cercanía no pasó desapercibida para los televidentes. La pareja confirmó su relación después de meses de especulaciones, aunque han decidido llevar las cosas con calma.

“Lo más bonito en este momento es lo que estoy viviendo con el corazón, no me lo esperaba, no lo estaba buscando y llegó, es algo así como que Dios lo pone en el camino, estoy muy contento con Dominica, somos novios, podría decirlo ya tranquilamente y nos estamos disfrutando”, reveló el cucuteño en una entrevista con el medio con Kien y Ke.

Alejandro Estrada, que también es empresario, ha estado enfocado en sus proyectos personales luego de su salida del reality de cocina del Canal RCN. El actor fue eliminado del programa después de un tenso reto de eliminación en el que cometió un error que le costó su permanencia. A pesar de su salida, Alejandro ha continuado con su carrera, participando en obras de teatro y gestionando su empresa.

El actor cucuteño ha sido una figura destacada en la televisión colombiana, conocido por su papel en la serie Tu Voz Estéreo. Su vida personal también ha sido tema de interés, especialmente luego de su separación de la actriz Nataly Umaña, con quien estuvo casado por más de 4 años. La ruptura fue mediática debido a una infidelidad de Umaña con el cantante panameño Miguel Melfi en el reality La casa de los famosos Colombia.

Alejandro Estrada se sometió a un tratamiento para combatir la alopecia

El actor Alejandro Estrada compartió detalles sobre su tratamiento contra la alopecia, una condición que afecta a muchas personas y que provoca la caída progresiva del cabello. A través de sus historias en Instagram, Estrada mostró el procedimiento al que se somete para combatir esta enfermedad.

El tratamiento que sigue el cucuteño consiste en acudir a una especialista que le aplica plasma y una mezcla de medicamentos, esto busca frenar la caída del cabello y fortalecer los folículos capilares, un método que el actor recomienda a sus seguidores debido a su efectividad en el mantenimiento de la alopecia.

“Esto es un tratamiento para el mantenimiento de la alopecia, entonces hay que hacer un proceso para fortalecer el folículo”. Además, el exparticipante de MasterChef Celebrity y Protagonistas de Nuestra Tele reveló que no tiene ningún tabú al hablar de estos temas en las plataformas digitales y por el contario muestra su realidad: “No hay por qué tener vergüenza de hablar de esto ni de buscar una solución. Lo importante es sentirse bien consigo mismo”, compartió el empresario a través de un video en sus redes sociales, donde tiene más de un millón de seguidores.

