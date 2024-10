Petro aplaudió la “verdad del pueblo” tras la ‘cantaleta’ de una ciudadana a periodista que criticó la reunión con Mancuso

Petro reaccionó ante el video viral del “enfrentamiento” entre Juan Diego Alvira y una ciudadana, defendiendo el enfoque de paz del Gobierno - crédito Juan Diego Alvira/Infobae

En una situación que provocó debate en redes sociales y titulares en medios nacionales, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, se pronunció sobre el “enfrentamiento” entre el periodista Juan Diego Alvira y una ciudadana que le dio una “cantaleta” durante una transmisión en vivo del programa Sin Carreta. El incidente tuvo lugar mientras el presentador realizaba preguntas a los bogotanos en las calles sobre temas de interés público.

El video del momento, que rápidamente se volvió viral, muestra a una mujer mayor acercándose al periodista para reprocharle sus comentarios sobre el reciente encuentro entre el presidente Petro y el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso.

La mujer cuestionó duramente al periodista sobre sus críticas a la participación del excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en los procesos de paz, al defender el enfoque del Gobierno en la reconciliación y la reparación de las víctimas. “El desgraciado ese de Mancuso, como tú dices, ya pagó una cárcel, se está arrepintiendo. El desgraciado y el presidente de Colombia quiere la paz (...) dio 500 propiedades para las víctimas. ¿Por qué criticas tanto al presidente? No es Duque”, expresó la mujer, visiblemente molesta.

Ciudadana defiende el papel de Salvatore Mancuso en la paz y enfrenta a Juan Diego Alvira en vivo - crédito @maicajamarca_/X

La reacción de Juan Diego Alvira fue, en parte, jocosa, intentando desactivar la situación con humor: “Si ve, usted me dijo que no me iba a regañar”, comentó entre risas, añadió que el espacio que conduce está abierto para todos, “incluso para que me regañen”; sin embargo, este incidente fue objeto de amplios comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios señalaron un cambio en el periodista desde su salida de otros medios, e incluso cuestionaron la calidad de su actual trabajo mediático.

Ante el revuelo que causó el video, el presidente Gustavo Petro no se quedó callado y a través de su cuenta de X compartió el video de la confrontación con un mensaje contundente: “Cuando la prensa retrocede ante la verdad del pueblo”.

La respuesta del mandatario fue interpretada por muchos como un apoyo a la intervención de la ciudadana, al destacar la importancia de permitir que las voces del pueblo sean escuchadas y respetadas, en especial cuando se tratan temas de alto impacto como la paz y la reconciliación en Colombia, pero claro, también recibió mensajes negativos en su contra.

Tras la confrontación viral de Juan Diego Alvira con una mujer que defendió la paz, Gustavo Petro comentó que el momento reflejaba el retroceso de la prensa ante la verdad del pueblo - crédito @petrogustavo/X

El comentario de Petro parece señalar una crítica a ciertos enfoques mediáticos que, en su opinión y que no es la primera vez que habla de ellos, podrían desvirtuar los esfuerzos del Gobierno por alcanzar la paz. El presidente ha sido enfático en que la construcción de la paz requiere de la colaboración de todos los sectores de la sociedad, incluidos los actores que fueron parte del conflicto armado, como es el caso de Salvatore Mancuso.

Cabe destacar que, la situación se da en un contexto en el que el Gobierno busca fortalecer su política de “Paz Total”, como en la discusión a actores de diferentes orígenes y roles durante el conflicto armado. Salvatore Mancuso, como exlíder paramilitar, fue un actor controversial en este proceso, pero el presidente ha defendido la necesidad de incluir a todos aquellos que puedan contribuir a la verdad, la justicia, y la reparación de las víctimas, por lo que a este personaje en cuestión lo asignó como un “gestor de paz”.

El presidente Gustavo Petro y el exparamilitar Salvatore Mancuso se encontraron para la reactivación de los diálogos con las Autodefensas Unidades de Colombia - Juan Cano/Presidencia

Por su parte, Alvira, que recientemente inició su participación en radio con el programa Sin Carreta de La W y Canal Uno, no hizo más declaraciones sobre el incidente, aparte de lo que comentó en el momento. El periodista, reconocido por su estilo directo y su cercanía con la audiencia, ahora enfrenta una situación que evidencia los retos a los que evidencia la prensa al tratar temas tan divisivos como el proceso de paz y la interacción entre el presidente y figuras relacionadas con el pasado violento de Colombia.