Paloma Valencia denuncia que grupos armados en el Cauca ofrecen recompensa a los que denuncien a sus vecinos

De acuerdo con lo denunciado por Paloma Valencia en su cuenta de X, la situación en el Cauca es preocupante debido al aumento de amenazas por parte de grupos ilegales. Según la senadora del Centro Democrático no sólo dirigen sus acciones contra civiles, sino que además ofrecen recompensas a quienes delaten a sus vecinos que denuncian lo que ocurre en la región.

“Las amenazas en el Cauca siguen creciendo. Ahora, no solo el 40% de las acciones que van dirigidas contra civiles, sino que los grupos ilegales ofrecen recompensas a quienes denuncien a sus propios vecinos que le enseñan al país lo que está pasando. ¡Inaceptable que no podamos ni denunciar lo que está ocurriendo!”, comentó la congresista en su publicación.

Adicionalmente la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República junto con su publicación subió un video en el que explicó la situación de manera más detallada. “Sigue la amedrentamiento de la población civil en el departamento del Cauca. Ya no solo son 40 de cada 100 acciones que van dirigidas directamente sobre ciudadanos, sino que ahora, además, los grupos ilegales están buscando y dando recompensas a todo aquel que se atreva a grabar y a denunciar lo que están haciendo, mejor dicho, para que nadie pueda enterarse de lo que está pasando en el departamento”, comentó.

En ese sentido, compartió el testimonio del que sería una persona que vive en el departamento del Cauca que dijo que ha grabado videos y por esa razón teme por su vida. Además comentó que ya que cualquier vecino lo puede denunciar no sabe a quien acudir.

Según el vídeo de Valencia el testimonio de esta persona es el siguiente: “En el Cauca estamos en manos de los violentos. Ahora le piden a nuestros propios vecinos que nos denuncien. Yo mismo he hecho videos desde mi casa y temo por mi vida, porque esos videos. Pueden que sea relacionado solo por el sector por el que yo vivo. Y la situación es grave porque uno ya no sabe con quién quejarse, con quién hablar o a quién acudir, porque cualquier vecino es el que puede estar denunciándolo a uno con estos criminales. Esta es una técnica que se utiliza en la dictadura. Si nos asusta porque el gobierno no hace nada, parece cómplice de los criminales al callar”.

En el metraje Paloma Valencia calificó como “absolutamente inaceptable” la situación en la que según ella el Gobierno no solo no garantiza la seguridad, sino que además impone condiciones donde ni siquiera se puede denunciar. Según ella, el Estado es el único garante que debería estar preocupado porque todos puedan vivir en paz. Sin embargo, cuando el Estado falla, “son los violentos quienes toman su lugar”.

Además en su video, la senadora hizo referencia a un artículo de El Tiempo que dice que las disidencias lideradas por ‘Iván Mordisco’ han fijado como blanco a quienes han difundido videos en redes sociales repudiando la ola de violencia que azota a esa región del país. Las personas que grabaron esos materiales audiovisuales, en los que se denuncia la crítica situación de orden público, enfrentan ahora graves amenazas por parte de esos grupos armados ilegales.

Varios videos se difundieron en redes sociales como TikTok y grupos de WhatsApp a finales de septiembre, mostrando imágenes de hechos violentos ocurridos en los últimos meses en esa región.

De acuerdo con el medio antes mencionado, en uno de estos vídeos se muestra la imagen de un niño generado por inteligencia artificial, donde se puede ver una frase que dice lo siguiente: “No más violencia. No queremos a los Patiño, no queremos a los Marquetalianos, no queremos al Eln”.

Y es que, en el corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca, se han producido intensos enfrentamientos por el control del Cañón del Micay entre la estructura Carlos Patiño de las disidencias del EMC y el frente Diomer Corte de la Segunda Marquetalia.