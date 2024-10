Ana Lucía Domínguez celebró el primer mes de nacida de su pequeña con un video: “El mejor mes de nuestras vidas”

Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas celebraron un mes de la llegada de su hija Luciana - crédito @analuciado/Instagram

La pareja de actores Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas celebraron el primer mes de vida de su hija Luciana con un emotivo video compartido en la red social Instagram.

La actriz bogotana mostró a sus seguidores cómo ha sido la llegada de la pequeña a sus vidas.

En el clip, que tenía de fondo la canción Mi bendición, de Juan Luis Guerra, la pareja que tiene más 15 años de relación recopilaron varias imágenes de los momentos más importantes del primer mes de Luciana, desde su nacimiento, lo cuidados diarios como el baño y el cambio de pañales, hasta las ocasiones en los que los tres comparten juntos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La pareja de actores compartieron momentos de su reciente paternidad con sus seguidores - crédito @analuciado/Instagram

La pareja de artistas expresó su alegría en la descripción del video con las palabras: “El mejor mes de nuestras vidas🐣Feliz cumple mes Luciana💞🙌🏽🙏🏼”. El post no solo capturó la atención de sus seguidores, sino que también generó una ola de mensajes de cariño y buenos deseos para la familia.

“Y va seguir siendo los mejores meses de tu vida. Si en algún momento pensaste que estabas completa cuando se experimenta está etapa vas a entender que si te faltaba algo. Por qué es el complemento a plenitud cuando damos vida y la disfrutamos. Los hijos son maravillosos, sus vidas se transformaron para mejor”; “El cumple mes😍😍😍, se lo canté a mis hijas como hasta los 3 años😍”; “Se parece a su papi ❤️”; “Cómo esta de hermosa 😍 feliz y lindo 1 mes a Luciana .... Tiene un cabello hermoso ❤️”, son algunas reacciones de los fanáticos de los esposos.

Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas por el momento no han pensando en un segundo bebé y mientras continúan disfrutando de su nueva vida como padres, compartiendo con sus seguidores los detalles de esta etapa llena de amor y aprendizaje: “Yo creo que voy a probar cómo me siento, cómo me va (...) Seguramente va a ser muy lindo y muy chévere la experiencia de ser mamá, pero también extraño otras cosas de mí. Este año fue sabático, donde no trabajé, dejé de hacer unos proyectos muy interesantes que llegaron a mi vida”, respondió la bogotana en sus redes sociales acerca de los cuestionamientos de los internautas.

La pareja celebró el primer mes de nacida de su pequeña Luciana - crédito @analuciado/Instagram

La pareja había postergado sus planes de paternidad desde su boda en 2008: “Nos gustaría por lo menos un hijo, de hecho, es un tema que hemos hablado y nos parece una experiencia increíble”, había expresado la actriz respecto a sus planes familiares.

La bogotana explicó que uno de los principales motivos para aplazar el tener hijos fue su carrera profesional. Ana Lucía había manifestado durante la promoción de su serie Pálpito en 2022: “Estoy en un momento muy importante de mi carrera, y si quisiera un bebé, debo parar de trabajar al menos por un año, pues deseo estar a su lado el 100 %, no me siento capaz de delegar su cuidado a otra persona”.

El descubrimiento de su embarazo fue un momento de intriga y dudas para la pareja. La actriz detalló que tras realizarse una prueba casera, decidieron acudir a una segunda consulta con su ginecóloga para confirmar la noticia. La actriz relató cómo a través de un chat pudieron corroborar que efectivamente estaban esperando.

Ana Lucía y Jorge celebraron el primer mes de vida de su hija Luciana con un video en Instagram - crédito @analuciado/Instagram

Luciana, que nació por cesárea, ha sido motivo de celebración y alegría para sus padres, quienes han compartido abiertamente su experiencia como padres primerizos desde que se enteraron de la noticia: “Estábamos en la finca donde viven mis papás cerca a Medellín y nos metimos al baño, todo esto lo grabamos. Yo le hice un videito a la prueba y vimos que no aparecían dos rayitas. Me di cuenta de que había que esperar cinco minutos (...) Le escribí a mi ginecóloga y ella me responde: ‘felicitaciones, les llegó el niño Dios’, casi me muero del susto”, contaron los actores a la Revista Vea.