Renunció Idalmy Minotta Terán, directora de Asuntos de Comunidades Negras de Colombia: con reveladora carta expuso sus razones

La salida de este cargo se debió a una acumulación de obstáculos administrativos. Un alegato por mejores condiciones laborales y respeto a derechos sigue en el centro de este caso

Idalmy Minotta Terán, destacada abogada del Chocó, ha formalizado su renuncia al cargo de Directora de Asuntos de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, citando una serie de obstáculos administrativos que comprometieron el desempeño de sus funciones.

En una carta enviada al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, Minotta Terán expone una situación complicada dentro de la dirección al asumir el cargo, empezando por una sobredimensión de personal bajo contratos por prestación de servicios.

Minotta Terán expresó que encontró “103 personas contratadas por prestación de servicios, la mayoría de las cuales no estaban capacitadas para cumplir con sus funciones”.

La abogada detalló que, desde el 9 de junio de 2024, solicitó la contratación de un grupo de nueve especialistas en diversas áreas, solicitud que hasta la fecha no había sido formalizada, lo cual impactó el desarrollo de sus funciones. “Desde mi llegada al cargo de Directora no se me permitió tener un equipo asesor de confianza”, subrayó Minotta Terán.

El impacto en la ejecución presupuestaria refleja serios problemas de viabilidad. Estos obstáculos cuestionan la capacidad de implementar cambios esenciales para el beneficio comunitario

La denuncia principal reside en la falta de personal capacitado, lo cual ha afectado la administración eficiente. Esto también fue evidenciado por la imposibilidad de establecer un equipo de expertos a pesar de contar con el respaldo financiero necesario.

Un tema recurrente en su renuncia fue la limitación al reconocimiento del derecho a la consulta previa. Minotta Terán denunció que “la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa ha limitado el reconocimiento de la titularidad del derecho a la consulta previa para los proyectos de transmisión energética”.

Además, trabajó directamente en la coordinación de diálogos con comunidades negras de los Valles Interandinos, cuyos derechos a ser consultados para proyectos que afectan sus territorios han sido “sistemáticamente violados por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC)”, según sus declaraciones en la carta.

La falta de implementación de procesos contractuales es otro factor crítico mencionado en la renuncia. Señala que los procedimientos reestructurados por su oficina no han recibido viabilidad por parte de la Subdirección de Gestión Contractual, afectando así la ejecución del presupuesto asignado a su dirección.

La abogada presentó su dimisión irrevocable citando dificultades de gestión. Limitaciones, falta de asesoramiento y problemas con la consulta previa forman parte de las causas de su decisión

Minotta Terán diciendo que “estructuró y presentó varios procesos contractuales, pero ninguno ha sido viabilizado por la Subdirección de Gestión Contractual”.

En el contexto de su renuncia, Minotta Terán también destacó la naturaleza contradictoria de las promesas efectuadas bajo el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz. Las dificultades administrativas, junto con los desafíos sustanciales en los procesos de consulta y ejecución, la llevaron a presentar su renuncia de manera irrevocable, una decisión que asegura está en consonancia con su compromiso de más de 40 años con el respeto y la garantía de derechos para las comunidades negras.

Minotta Terán afirmó con resolución: “Me voy tranquila, pues mi actitud muestra la coherencia entre mis acciones y pensamientos. Exteriorizo una vez más el compromiso que… asumí conmigo misma, de luchar por el respeto y la garantía de los derechos de las comunidades negras a las que pertenezco”.

La dimisión destaca los conflictos con la Dirección de Consulta Previa y el incumplimiento de acuerdos. Afectó su papel como mediadora entre actores clave en derechos étnicos

Pese a los retos destacados, el papel de Minotta Terán ha sido clave en establecer puentes de diálogo entre las comunidades afectadas y las entidades gubernamentales, siendo un punto de contacto esencial en la gestión de inconformidades que afecta a las comunidades negras en Colombia.

Su renuncia refleja no solo un desafío administrativo, sino también un llamado de atención sobre la necesidad de un enfoque renovado en la administración y la defensa de los derechos étnicos en el país.

Por último, la abogada destaca su compromiso de más de cuatro décadas con la defensa de los derechos de las comunidades negras, reflejado en su trabajo al frente de la dirección. Trasladó carpetas a la Subdirección de Gestión Contractual para atender medidas como el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz y la Sentencia T-005 de 2004, pero ninguna ha sido viabilizada. “Los procesos estructurados por la Dirección no han sido viabilizados hasta el momento”, dijo Minotta Terán, enfatizando el impacto en la ejecución presupuestal de la dirección.