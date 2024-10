Los once puntos por lo que Álvaro Uribe se retiró de la audiencia en su contra: “Le rogué a la señora juez que no me dejara sin pruebas”

Uribe asegura que muchos contribuyentes han debido endeudarse para pagar impuestos - crédito @FenalcoNacional/X

El expresidente Álvaro Uribe Vélez explicó las razones por las cuales decidió retirarse de la audiencia preparatoria de su juicio por presunta manipulación de testigos, una decisión que ha generado polémica.

A través de un hilo en su cuenta de X, Uribe expuso once puntos en los que fundamenta su decisión, destacando principalmente la falta de garantías procesales.

Uno de los argumentos clave del exmandatario es que la jueza no le otorgó más tiempo para revisar pruebas que fueron presentadas a última hora.

Según Uribe, en septiembre la magistrada había aceptado que la defensa necesitaba acceder al teléfono y al computador del testigo Juan Guillermo Monsalve, dispositivos que estaban en poder de la Corte Suprema. Sin embargo, dicho acceso no se completó sino el lunes 30 de septiembre, al final de la tarde, lo que dejó a su equipo con poco tiempo para analizar los datos.

Álvaro Uribe explicó retirada de audiencia - crédito @AlvaroUribeVel/X

Uribe indicó que los dispositivos de Monsalve contienen más de 800 gigas de información, por lo que los peritos solicitaron un plazo adicional para realizar una inspección exhaustiva. Sin embargo, la jueza negó dicha solicitud.

Además, el expresidente subrayó que la copia digital de la información, proporcionada por la Fiscalía, no es suficiente, ya que es necesario contar con los dispositivos originales para hacer una verificación completa.

En su declaración, Uribe también señaló que la Fiscalía tiene conocimiento de una “incongruencia grave” entre una copia original enviada a la Corte y los dispositivos de grabación que fueron entregados recientemente, pero que este hecho no ha sido revelado.

Por estas razones, su abogado, Jaime Granados, se retiró previamente de la audiencia, y Uribe decidió hacer lo mismo tras la negativa de la jueza a conceder más tiempo para la revisión de las pruebas. “Le rogué a la señora juez que no me dejara sin pruebas, ante su negativa no me dejó opción que retirarme”, afirmó el exmandatario.