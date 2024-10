Jaime Pumarejo confesó cómo es su relación con su exesposa y si le fue infiel alguna vez: “Esto llegó a su fin”

El exalcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo aseguró que la relación con Silvana Puello culminó en buenos términos - crédito Alcaldía de Barranquilla

En 2021, el exalcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo (2020-2023) se separó de su esposa, Silvana Puello, que fungía como gestora social de la capital del Atlántico. Anunciaron su decisión en diciembre de ese año, meses después de que ya se habían alejado el uno del otro. Estuvieron juntos por más de 10 años, en el que crearon “recuerdos” y “aprendizajes”.

“Hoy queremos contarles que, después de muchas reflexiones, desde hace varios meses decidimos emprender caminos distintos como pareja, pero el cariño y admiración mutuos, nos servirá de soporte en esta nueva etapa. Jamás pensamos que tendríamos que escribir estas líneas, y mucho menos participarlos de una decisión tan íntima”, señalaron el exalcalde y la exgestora en una publicación conjunta en Instagram.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Por respeto a su intimidad y por su tranquilidad, informaron que no volverían a referirse al tema, en aras de permitirse una transición, lejos de la opinión pública y de los rumores. No obstante, para entonces, trabajaban de manera mancomunada por la ciudad, por lo que la separación no fue absoluta. De hecho, decidieron que ambos continuarían en sus cargos, sin que la ruptura afectara el cumplimiento de sus responsabilidades.

“En conjunto acordamos que continúe trabajando con el apoyo de nuestro alcalde por esta ciudad, que me ha brindado tanto cariño y me ha permitido servirle, poniéndole el alma y el corazón para darle continuidad a los proyectos de transformación social que esperamos sigan dejando huella”, indicó Silvana Puello.

Jaime Pumarejo y Silvana Puello anunciaron su separación en 2021 - crédito @silvanapuellov/Instagram

Tres años después, Pumarejo se refirió a su separación y confesó que, contrario a lo que se podría pensar, no fue difícil trabajar con su exesposa, sobre todo, porque la relación llegó a su fin en buenos términos. “En vez de hacernos daño, y embarrarla, y llegar a ser esa persona que llega tarde, que se vuelve infiel, dijimos: esto llegó a su fin”, detalló el exalcalde en conversación con Eva Rey, en el programa Desnúdate con Eva.

La infidelidad, de hecho, no fue un problema durante el tiempo que compartieron como pareja. Pues, Pumarejo afirmó que nunca le fue infiel a Puello, a pesar de que se inventaron “2.000 cuentos” al respecto.

Su expareja hizo lo propio: respetó la relación y nunca le fue infiel: “Jamás, que yo sepa”, precisó. Eso sí, contó que en algunas oportunidades hubo personas que se fijaron en ella y que intentaron sobrepasarse. “Ajá, eso es normal”, aseveró.

Jaime Pumarejo aseguró que nunca le fue infiel a su exesposa Silvana Puello - crédito @silvanapuellov/Instagram

En ese sentido, dijo que tiene claro que se debe tener seguridad en las relaciones sentimentales y que los malos tratos y las infidelidades evidencian que se está en el lugar equivocado y con la compañera o el compañero erróneo.

Igualmente, confirmó que, pese a que el tiempo ha pasado, sigue en contacto con su exesposa e, incluso, admitió que llevan una buena relación de amistad. “Silvana es mi gran amiga. Somos amigos, hablamos a menudo, ella me aconseja, yo la aconsejo”, confesó el exfuncionario.

¿Cómo es la relación con Char?: “Los trapitos se lavan en casa”

En medio de la entrevista también habló sobre el actual alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, con quien no ha mantenido un contacto permanente. Por eso, se rumora que podrían estar enfadados entre ellos, pero confirmó que no es así.

Jaime Pumarejo aseguró que ve bien la gestión de Alejandro Char en Barranquilla - crédito Colprensa

De hecho, aseguró que, hasta el momento, la gestión de Char en Barranquilla no le ha generado ninguna discordia, puesto que no ha chocado con ningún avance que haya podido lograr mientras estuvo en el cargo que ahora él ocupa. “Yo lo veo bien, en el sentido de que está haciendo lo que puede en un momento difícil del país”, precisó.

En caso de discutir, siempre se optó por los espacios privados, para evitar generar una mala imagen de liderazgo ante los barranquilleros, que necesitan ver al alcalde y al exfuncionario ejerciendo liderazgo. “Podemos estar en desacuerdo con muchas cosas, claro, pero los trapitos se lavan en casa, más por el sentimiento de que no gana Barranquilla si nos ven a los líderes peleando como unas abuelas viejas por unas bobadas”