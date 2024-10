Trabajadora de una farmacia en Barranquilla fue amenazada por extorsionistas: “Vengo de parte de ‘Los Costeños’”

Dos individuos armados intimidaron a una trabajadora en un establecimiento, exigiendo dinero y teléfonos móviles de manera violenta - crédito @ColombiaOscura / X

El conductor de una motocicleta y su acompañante, vestidos con ropa casual, se acercaron a una farmacia en el suroriente de Barranquilla y amenazaron a la empleada de turno con un arma de fuego. El incidente, captado por cámaras de seguridad, muestra cómo el hombre que se identificó como miembro del grupo delincuencial ‘Los Costeños’ exigió dinero y celulares, advirtiendo que había sido enviado para asesinar a quien estuviera atendiendo.

El suceso ocurrió cuando el hombre, tras bajarse de la motocicleta, se acercó a la ventanilla de la farmacia y pidió el precio de un medicamento. Al recibir la información, comenzó a amenazar a la trabajadora, afirmando que venía en nombre de Los Costeños para matar a la persona que estuviera de turno si no cumplían con sus demandas. La empleada, intimidada, entregó el dinero y los celulares que tenía a mano.

Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que el extorsionista pronunció las palabras: “Vengo de parte de Los Costeños, me mandaron a asesinar a la persona que estuviera atendiendo, me vas a hacer el favor de decirle a los propietarios del negocio que nos tienen que dar la cuota, y me pasas toda la plata y los celulares”. La motocicleta en la que se movilizaban los delincuentes fue identificada con la placa XWO 43G.

Las cámaras identifican una moto con placas XWO 43G en la que se trasladaban los delincuentes - crédito @ColombiaOscura / X

El conductor de la moto llevaba una camiseta tipo polo negra, un jean azul y tenis blancos con negro, mientras que el parrillero vestía un suéter blanco, jean claro y zapatos deportivos blancos. Las autoridades han intensificado la búsqueda para dar con el paradero de los sujetos que se hicieron pasar por integrantes de Los Costeños.

Como era de esperarse, el incidente ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde los internautas expresaron su rechazo y preocupación por la seguridad en la ciudad. Comentarios como “Es repugnante que los extorsionistas amenacen a trabajadores inocentes por dinero. ¡Nadie debería vivir con miedo por estas mafias!” y “En Colombia no hay ninguna persona que tenga algún negocio y no esté siendo extorsionado”, reflejan el malestar de la comunidad. Las autoridades locales continúan investigando el caso y solicitaron la colaboración de la ciudadanía para obtener cualquier información que pueda ayudar a capturar a los responsables de este acto delictivo.

Panorama de la extorsión en la capital del Atlántico

Es de mencionar que, Barranquilla enfrenta una crisis social y económica debido a la ola de extorsiones que ha llevado al cierre de aproximadamente 200 tiendas de barrio en los últimos años, según datos de la Unión Nacional de Comerciantes (Undeco). Este fenómeno ha afectado gravemente a las comunidades locales, especialmente en los barrios de estratos 1, 2 y 3, donde estos pequeños comercios no solo son puntos de venta, sino también centros de interacción social y acceso al crédito.

Orlando Jiménez de Undeco Atlántico resalta el agravamiento de las extorsiones en comunidades vulnerables - crédito Contexto Ganadero

Orlando Jiménez, directivo de Undeco Atlántico, resaltó la gravedad de la situación: “Las extorsiones han crecido de manera desmedida en algunos barrios. Aunque las autoridades han realizado esfuerzos para combatir este flagelo, no es fácil revertir una situación que se ha arraigado durante tanto tiempo”.

En lo que va del año, las autoridades han capturado a 112 personas por delitos relacionados con la extorsión, según Yesid Turbay, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana. “A través de investigaciones en curso, hemos logrado capturar a 112 personas involucradas en delitos que alteran la tranquilidad de los barranquilleros”, afirmó Turbay, citando datos proporcionados por la Fiscalía General de la Nación durante las mesas de seguimiento semanales.

La Alcaldía de Barranquilla reportó que desde el 1 de enero hasta el 22 de agosto, la ciudad ha experimentado un aumento en las denuncias de extorsión, una tendencia que las autoridades consideran como un reflejo de la creciente confianza de la comunidad en la Fuerza pública.