Luisa Fernanda W anunció que liquidará su marca de maquillaje, Divva: estas serían las razones

Los seguidores expresaron mensajes de apoyo y ánimo por esta difícil decisión. Luisa Fernanda W destacó el compromiso con su empresa y el futuro de sus productos - crédito luisafernandaw / Instagram

Luisa Fernanda W, reconocida creadora de contenido, lanzó en 2021 su propia marca de maquillaje llamada Divva. La influenciadora trabajó intensamente en el desarrollo de un portafolio de productos que abarca desde el estudio de mercado hasta la distribución y el servicio al cliente. Según declaraciones de la propia famosa, uno de sus principales objetivos es ofrecer a sus seguidores productos que ella misma ha seleccionado, probado y utilizado diariamente.

“Uno de mis propósitos es darles a mis seguidores productos que yo misma seleccioné, probé y usé todos los días. Productos de alta calidad para mi comunidad que tanto amo. Es una línea para mujeres y hombres que quieren productos para verse como divas”, dijo la creadora durante sus primeros meses en el mercado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Sin embargo, el martes 1 de octubre, Luisa Fernanda W anunció la liquidación de su marca de maquillaje, una decisión que tomó por sorpresa a sus seguidores y ha generado múltiples reacciones en las redes sociales. La influenciadora compartió un video en sus plataformas digitales explicando las razones detrás de esta determinación, que, según ella, es parte de un proceso de transformación y no el fin de su empresa.

Luisa Fernanda W anuncia la liquidación de su marca de maquillaje en un video - crédito @luisafernandaw/Instagram

La empresaria antioqueña, conocida por su constante presencia en el mundo de las redes sociales, explicó que a pesar del éxito y la acogida que su marca ha tenido en los últimos años, sentía que los productos no representaban completamente lo que ella deseaba ofrecer. “Divva es una marca que ha venido evolucionando de una manera maravillosa. Sé que ustedes aman los productos y por esa razón quiero liquidar la marca, suena extraño, pero es la realidad”, afirmó la influenciadora en su video.

Luisa aprovechó el espacio para hacer una aclaración: “Ojo, una cosa es liquidarla y otra cosa es acabar con ella. No quiero acabar con ella. Pero si siento que Divva llegó a un punto que merece evolucionar, llegar a otro nivel. Les voy a hacer un paréntesis, y es que Divva tiene productos maravillosos (...) pero siento que es una marca tan bonita que merece una mejor presentación. Esa es una de las razones”, argumentó.

La decisión de liquidar la marca se debe a la intención de mejorar la presentación y calidad de los productos. Luisa Fernanda mencionó que está en búsqueda de nuevos laboratorios y productos que cumplan con sus expectativas de calidad. “También estoy en esa búsqueda de nuevos laboratorios y productos con mucha mejor calidad (...) Hay muchos productos de Divva que estoy haciendo todo para que se queden en nuestra línea”,, declaró, dejando en evidencia su compromiso con ofrecer productos que la representen por completo.

Luisa Fernanda W explica que la liquidación es parte de un proceso de transformación - crédito @luisafernandaw/Instagram

Además, la cantante y creadora de contenido digital confesó que algunos de los productos que venía comercializando no le gustaban y no la representaban, lo que la llevó a tomar esta decisión arriesgada pero necesaria. “Mi empresa va a tener muchos cambios, estoy en ese proceso porque amo con mi vida emprender. Hay unos productos que me identifican y otros que no, entonces cuando algo no me identifica al 100% lo corto de raíz”, explicó concluyendo “Soy superfiel a mis gustos y a mi evolución”.

La noticia ha provocado una ola de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes utilizaron la caja de comentarios para expresar su ánimo y respaldo a la influenciadora en este nuevo capítulo de su carrera empresarial: “Genial😍”; “O sea que vamos a tener descuentos súper top?😱”; “Los productos de Divva son espectaculares, yo los uso y me enamoré de ellos”; “Ojalá no sea un cambio radical en precio. Porque algo que la caracteriza es su calidad vs precio”.