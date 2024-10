Mamá de Luis Andrés Colmenares expresó conmovedor mensaje a su hijo Jorge: “Fueron momento difíciles, quedé como tan seca que no podía dar amor”

Concejal Jorge Colmenares hace eco de inseguridad vivida por su madre - crédito Colprensa

Después de más de una década de la muerte del joven estudiante de la Universidad de los Andes, Luis Andrés Colmenares, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en el caño del parque El Virrey, en el norte de Bogotá, su hermano Jorge Colmenares lanzó un pódcast titulado Vivir para entenderlo.

En el primer episodio, Colmenares eligió como invitada a su madre Oneida Escobar. En sus declaraciones, Escobar compartió el dolor y duelo por la muerte de Luis Andrés, pero además le pidió perdón a Jorge porque en medio de su proceso estuvo muy ausente de su otro hijo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Jorge en primera instancia aclaró en sus redes sociales que era la primera vez que su mamá hablaba públicamente de tantas cosas: “Ella me pidió perdón porque, por su dolor, siente que en algún momento descuidó su atención a mí; y yo, por tantas cosas en las que refugié mi dolor y soledad”, reveló.

Por su parte, Oneida contó que “ahora me di cuenta de que uno tenía que vivir el duelo en familia. Que si íbamos a llorar debíamos ser los tres, abrazarnos los tres. Uno comete el error de aferrarse a la persona que ya no tiene y se olvida de lo que tiene uno al lado. Eso me pasó a mí. Y eso les digo a todas las mamás, que no cometan mis errores”.