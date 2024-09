Ganadora del ‘Desafío 2023′ dijo que el triunfo de Kevyn y Guajira fue “Un golpe de suerte”

Alejandra Martínez, ganadora del 'Desafío The Box' 2023 atribuyó el triunfo de Kevyn y Guajira en el 'Desafío XX' a la suerte - crédito @diaadiacaracoltv/Instagram

Alejandra Martínez, ganadora del Desafío The Box 2023, en el que derrotó en la final a Guajira, dividió opiniones en los seguidores de la competencia al mencionar que el triunfo de Kevyn y su dupla no fue más que “un golpe de suerte”.

Según Aleja, como se le conoció durante su participación en la anterior edición, en la que se creó una rivalidad entre ella y la abogada de origen guajiro, en este tipo de concursos siempre existe un porcentaje en el que el destino juego a favor de alguno de los jugadores, pero además, destacó el trabajo de la pareja perdedora en la gran final de los 20 años del programa más visto de Caracol Televisión: “Darlyn y Sensei estuvieron a un pelo”.

Luego del capítulo final del Desafío 20 años que se transmitió el viernes 27 de septiembre, Alejandra Martínez, fue invitada al matutino Día a Día para analizar el juego que se vio en el último duelo que definió al ganador de la nueva temporada del reality de competencia. Al ver que Kevyn se coronó como el mejor de la temporada, Aleja aseguró que sentía nostalgia por estar viendo el episodio desde la comodidad de su casa y no estar viviendo el proceso en el terreno de juego como lo hizo en el 2023.

Sigue la rivalidad entre la ganadora del Desafío 2023 y Guajira, quien alzó la copa en esta temporada 2024 junto a Kevyn - crédito @desafiocaracol/Instagram

Sin embargo, añadió otro comentarios que para muchos de los fanáticos del concurso fue una pulla para Guajira, “Acá estuvieron a un pelo Darlyn y Sensei, así que finalmente las definiciones siempre, como ustedes dicen, tienden a tener un poco de suerte y bueno, me alegra mucho por Kevyn, Guajira también, porque se sabe que es un sueño de ella y de él y bueno, si llegaron ahí pienso que es más que merecido”, agregó Aleja.

En 2023, cuando Guajira y Aleja se enfrentaron en la gran final del Desafío The Box, Kelly Ríos llevaba la delantera desde el inicio de la prueba, sin embargo, en la definición no logró obtener el resultado que deseaba, hecho que dejó un sin sabor en la reciente ganadora que en ese entonces comentó que Aleja había corrido con mayor suerte, comentario que le fue devuelto ahora que consiguió el tan anhelado primer lugar.

Guajira confesó que compitió lesionada en el ‘Desafío 2024′

Luego de que se conocieran los nuevos ganadores del reality, que para esta versión de los 20 años del reality fueron Guajira y Kevyn. La atleta sorprendió a sus seguidores al desvelar que le ocultó a la producción sus quebrantos de salud para no afectar los objetivos de su compañero.

Guajira, ganadora del 'Desafío XX' con Kevyn Rúa confesó que compitió en el 'reality' lesionada y fracturada - crédito @kellyrios27/Instagram

“Siempre supe que estaba fracturada pero si abandonaba el juego, le impedía al campeón ser el campeón. Así que le di manejo y aguanté todo lo que pude. Ahora está bien torcido. Pero estoy bien”, añadió.

La revelación de Guajira sorprendió a muchos internautas, quienes no dudaron en felicitarla por llegar hasta la final del reality con todas esas afectaciones en su salud:

“Wow, qué guerrera eres, yo no puedo caminar ni con un dolor en la mano jajajaja Mis respetos totales para ti, Guajira”, “Ufff qué tesa eres, Guaji, te admiramos mucho, qué valor tienes”, “Mujer esforzada y valiente, no me sorprende que seas tan berraca, desde siempre lo has demostrado”, “Dios mío, qué fuerte ¿Cómo pudiste con todo eso? De verdad que hay gente muy tesa”, “muchachaaaa, pero qué berraquera hacer semejantes pruebas con todo ese poco de cosas y uno quejándose por un dolor de cabeza”, son algunos de los comentarios que recibió la publicación de la atleta guajira.

Kevyn y Guajira se unieron para enfrentar la semifinal de la competencia - crédito @caracoltv/Instagram

A este Desafío 20 años, Guajira arribó a la Ciudadela para el Ciclo Dorado de la competencia y de inmediato estableció una conexión con Kevyn, a quien le dejó en claro que su único objetivo era llegar a ayudar al desafiante a levantar la copa, visualizándose desde el primer instante.