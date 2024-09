Mafe Carrascal muestra su desacuerdo con proposición del Senado que reconoce a Edmundo González como presidente: “Es una absoluta ridiculez”

María Fernanda Carrascal explicó porque no está de acuerdo con la proposición que reconoce a Edmundo González como presidente de Venezuela - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El Senado de la República, por un amplio margen, aprobó el martes 24 de septiembre de 2024 la iniciativa que reconoce a Edmundo González Urrutia, líder opositor, como presidente electo de Venezuela para el periodo 2025-2031.

Esta decisión sigue los pasos de la Cámara de Representantes, que el 16 de septiembre había adoptado una posición similar, como presión sobre el gobierno de presidente Gustavo Petro, quien ha mantenido una postura ambigua al respecto.

Dicho suceso generó reacciones de todo tipo en los congresistas del país. Así como hubo opiniones favorables, algunos legisladores, sobre todo los cercanos al Gobierno nacional, mostraron su desacuerdo con la iniciativa.

Tal fue el caso de la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, que respondió a una publicación del senador Miguel Uribe Turbay en la que celebra la aprobación de la iniciativa. Carrascal dijo que es “una absoluta ridiculez”.

“Aprobada proposición en el Senado de Colombia reconociendo como legítimo ganador de las elecciones de Venezuela a Edmundo González. La democracia no se negocia”, escribió el senador Uribe Turbay, perteneciente al partido de oposición, el Centro Democrático en su cuenta de X.

Frente a estas palabras del senador Uribe, la congresista cercana al Gobierno nacional expresó su contundente rechazo al reconocimiento del Senado del triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones venezolanas. Según Carrascal, esta iniciativa legislativa carece de sustento jurídico y riñe con las competencias constitucionales del Congreso colombiano.

La representante a la Cámara del Pacto Histórico advirtió que, si bien los parlamentarios pueden expresar sus posturas políticas, no tienen potestad para designar mandatarios en otras naciones soberanas. Carrascal sentenció que esta maniobra es “una ridiculez absoluta” que busca presionar indebidamente al presidente Petro en asuntos de política exterior.

“Como sus seguidores no leen, senador, usted cree que puede mentir deliberadamente. El Senado no puede reconocer al presidente de otro país, no está dentro de sus competencias. Ahí dice claro que le solicitan al Presidente de la República hacerlo, como quiera que sea, esa proposición no es vinculante, es una absoluta ridiculez”, escribió la legisladora perteneciente a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Miguel Uribe Turbay, por su parte en otra de sus publicaciones comentó al respecto que “El Congreso de Colombia insta a Gustavo Petro a reconocer a Edmundo González como Presidente. Gracias a los que aprobaron nuestra propuesta para ponernos a tono con la democracia mundial. ¡Venezuela cuenta con el Senado de Colombia! Hoy, le damos un respaldo al pueblo de Venezuela en su lucha por conseguir la libertad”.

Con 48 votos a favor y apenas 6 en contra, la corporación legislativa alcanzó el umbral requerido para esta determinación que desafía los resultados avalados por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia de la nación bolivariana. Esta movida confiere un estatus de presidente reconocido a González Urrutia, actualmente exiliado en España, mientras que deslegitima a Nicolás Maduro y su nuevo mandato de seis años.

En el documento rubricado por quienes respaldaron la iniciativa, se exhortó al gobierno colombiano, y en particular al presidente Gustavo Petro, a reconocer públicamente a los verdaderos triunfadores del proceso electoral venezolano. Esta acción apunta a desconocer el régimen actual de Nicolás Maduro, tras señalamientos de un presunto fraude electoral y la intimidación sistemática ejercida contra miembros de la oposición, como los casos de Edmundo González y María Corina Machado.

“El Senado reitera que el reconocimiento de los resultados legítimos no solo es una muestra de apoyo a la democracia en la región, sino también una acción coherente con los principios de la política exterior de Colombia, comprometida con la defensa de los derechos humanos y el Estado de derecho. En consecuencia, solicitamos al Gobierno que reconozca la figura del legítimo ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela, quien representa la voluntad del pueblo venezolano”, se lee en el documento de la proposición.

Con 48 votos a favor y apenas 6 en contra, la corporación legislativa alcanzó el umbral requerido para esta determinación que desafía los resultados avalados por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia de la nación bolivariana - crédito REUTERS/Luis Jaime Acosta