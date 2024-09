“Me pasa mucho que no soy de decirle te amo a mi papá”: Jessi Uribe abre su corazón y habla sobre expresarle sus sentimientos a su padre

El cantante de música popular se refirió a algunas vivencias personales y reveló el motivo por el que no le dice “te amo” a ‘El Charro Fernando’, su papá - crédito @jessiuribe3/Instagram

En una reciente entrevista, Jessi Uribe, uno de los cantantes de música popular más destacados en Colombia, habló abiertamente sobre su relación con su padre, conocido como El Charro Fernando.

En sus declaraciones, Uribe reveló las razones por las que encuentra difícil decirle a su papá “te amo”.

El artista santandereano se ha convertido en un referente de la música popular tanto en Colombia como en el ámbito internacional.

Su carrera despegó tras su participación en el reality A otro nivel, de Caracol Televisión, donde, a pesar de no ganar, logró conquistar al público con su canción Dulce pecado. La combinación de ranchera, mariachi y norteño mexicano de sus canciones ha resonado en todos los rincones del país y en muchas partes del mundo.

Jessi Uribe recientemente lanzó la canción Si ya me voy, un tema que aborda los detalles que a menudo se olvidan en las relaciones familiares. En una entrevista con Flash Fashion, de NTN24, el artista compartió cómo esta canción le hizo reflexionar sobre la importancia de las muestras de amor, especialmente con su padre.

Jessi Uribe expresó su que la canción "Si ya me voy" es otra forma de expresar su amor a su padre - crédito @jessiuribe3 y @holamaéricas/Instagram

“A mí me cambió mucho la vida esta canción”, declaró Uribe. “Hace poco fui a un encuentro con Pao (Paola Jara) y me mostró que hay cosas que hacemos a diario, pero se nos olvida darle gracias a Dios. Podría ser la última vez”.

El cantante de Matemos las ganas explicó que tiene dificultades para decirle “te amo” a su padre.

“Me cuesta. Mi papá tampoco lo hace. Nunca le he escuchado que me diga ‘te amo’, pero yo no tengo que ser como él. Quizá él esté entregando lo mejor de él para mí y esa sea su forma de decir ‘te amo’, pero me cuesta mucho. He intentado decirle a mi papá ‘te amo’. Mi mamá tampoco es de decirlo mucho, pero yo lo estoy intentando”, reveló el artista.

La importancia de expresar los sentimientos para Jessi Uribe es demostrarlos a través de las canciones - crédito @jessiuribe3/instagram

Uribe aprovechó la entrevista para transmitir un mensaje a sus seguidores sobre la importancia de expresar los sentimientos antes de que sea tarde.

“Los sentimientos no hay que guardárselos, hay que demostrarlos y yo soy un ejemplo de eso. Me eché a un país encima por querer demostrar el amor y luchar por eso, pero soy un hombre muy feliz. Estoy enamorado de Pao, mis hijos están bien y son felices. Obvio a mucha gente no le gustó, pero luché por ser feliz y estoy en los momentos más felices de mi vida y yo creo que todos deben luchar por su felicidad y por vivir la vida de la mejor manera porque es hermosa”, afirmó.

Giras Internacionales y Conciertos en Colombia

A través de sus redes sociales, un usuario le preguntó a Jessi Uribe por qué no ha vuelto a hacer conciertos en Colombia. El artista explicó que ha estado de gira por Europa y Estados Unidos. “Llevo un mes aquí de gira y estuve en Estados Unidos. Vuelvo a Colombia, termino la gira esta semana y regreso la otra semana y ahí nos vamos viendo”.

Jessi Uribe y su esposa Paola Jara - crédito @paolajarapj/Instagram

Uribe, conocido por su cercanía con los fans, ha mantenido una constante comunicación con sus seguidores a través de las redes sociales, donde comparte actualizaciones sobre su vida personal y profesional. A pesar de su apretada agenda, siempre se toma el tiempo para conectar con quienes han seguido su carrera desde sus inicios.

La revelación de Jessi Uribe sobre su relación con su padre y la dificultad de expresar sus sentimientos muestra una faceta más íntima y vulnerable del artista. Sus experiencias reflejan la realidad de muchas personas que encuentran difícil demostrar su amor a los seres queridos. Con su música y sus palabras, Uribe continúa inspirando a sus seguidores a valorar y expresar sus sentimientos, recordándoles que nunca es tarde para decir “te amo”.