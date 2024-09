Un hombre murió atropellado por un bus de Transmilenio: el accidente obligó a suspender la operación en cinco estaciones y bloqueó parte de la autopista Sur

Ciudadanos debieron emprender caminatas para llegar a los destinos, debido a la suspensión del servicio - crédito @WilOpina/X

Un accidente fatal en el sistema de transporte Transmilenio en Bogotá dejó una persona fallecida y causó la inesperada interrupción del servicio en cinco estaciones de la troncal de la autopista Sur de la ciudad. El siniestro ocurrió en la mañana del martes 24 de septiembre, en el sector de León XIII, según informó la compañía.

El acontecimiento se registró a las 8:23 de la mañana, cuando un hombre fue arrollado por un bus articulado en la estación de León XIII, en sentido sur-norte. La víctima falleció de inmediato en el lugar del accidente.

Las autoridades aún no han determinado si la persona intentaba ingresar al sistema sin pagar cuando fue atropellada, aunque, de acuerdo con los testigos del hecho, esta podría ser una de las hipótesis. Sin embargo, de acuerdo con ls información publicada por Semana, también podría tratarse de un suicidio.

Con base en el reporte de las novedades que el sistema masivo de transporte publicó en la red social X (anteriormente Twitter), debido al accidente, el servicio en las estaciones Bosa, La Despensa, León XIII, Terreros-Hospital C.V. y San Mateo-C.C. Unisur fue suspendido temporalmente.

La flota troncal de Transmilenio realizó retornos en el portal del Sur para mitigar el impacto en la operación del sistema, según informó la empresa.

Sobre las 10:22 a.m., voceros del sistema de transporte comunicaron que “unidades de criminalística realizan labores en la zona. Flota troncal continúa con retornos en el Portal del Sur. Las estaciones Bosa, La Despensa, León XIII, Terreros - Hospital C.V y San Mateo - C.C. Unisur no prestan servicio en el momento”.

Así fue el mortal siniestro que ocurrió en la autopista sur de Bogotá - crédito @PasaenBogota/X

El incidente obligó a cientos de usuarios a descender de los buses y continuar su trayecto a pie, generando un significativo trastorno en la movilidad de la zona sur de Bogotá. La situación también provocó congestión en las vías aledañas y un aumento en la demanda de otros medios de transporte.

Por su parte, la empresa de transporte masivo reiteró su compromiso con la seguridad de los pasajeros y, de la misma manera, anunció que se llevarían a cabo investigaciones para esclarecer las causas del accidente y tomar las medidas necesarias para evitar futuros incidentes.

Así es el panorama en la autopista sur por fatal siniestro en la estación León XVIII - crédito redes sociales/X

Ciclistas en Bogotá realizaron maniobra peligrosa y casi provocan accidente

Tres ciclistas estuvieron a punto de causar un grave accidente al realizar una maniobra arriesgada en la avenida 19.

Según se pudo evidenciar en un video que se publicó en la red social X (anteriormente Twitter), los ciclistas, vestidos de negro, se desplazaban entre carros y buses, poniendo en riesgo no solo su integridad, sino también la de los demás usuarios de la vía.

Ciclistas pusieron en riesgo a conductores de la avenida 19 de Bogotá por peligrosas hazañas - crédito @PasaenBogota/X

De acuerdo con cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, hasta junio de 2024 se registraron 2.439 víctimas de accidentes de tránsito en Bogotá. Aunque esta cifra representa una disminución en comparación con el mismo periodo de 2023, cuando se reportaron 3.638 víctimas, sigue siendo alarmante para las autoridades.

Diferencia clave entre siniestro y accidente de tránsito: hay distinciones legales en cada uno

En el ámbito de la seguridad vial, resulta importante entender la distinción entre un siniestro y un accidente de tránsito.

Aunque ambos términos se utilizan comúnmente para describir eventos en la vía, su diferencia radica en el nivel de responsabilidad y la intencionalidad involucrada. Según la Secretaría de Movilidad de Bogotá, esta distinción es fundamental para determinar las acciones legales correspondientes en cada caso.

Un siniestro vial se refiere a un evento en el que hay una clara responsabilidad del conductor debido a la violación de normas de tránsito.

Accidente de tránsito en la localidad de Kennedy generó afectación en la Autopista Sur - crédito @BogotaTransito/X

Por ejemplo, si una persona excede los límites de velocidad o se pasa un semáforo en rojo y causa una colisión o atropella a un peatón, este evento se clasifica como siniestro. En estos casos, el incidente no es considerado accidental o inevitable, ya que podría haberse evitado si se hubieran respetado las normas de tránsito.

Por otro lado, un accidente de tránsito se define como un evento inesperado e inevitable, donde no hay una clara violación de las normas de tránsito por parte del conductor. Estos incidentes son considerados fortuitos y no intencionales, y generalmente no implican una responsabilidad directa del conductor, de acuerdo con la información reproducida por la W Radio.

En un video compartido en sus canales de comunicación, la Secretaría explicó que la mayoría de los incidentes viales que ocurren en la ciudad son, de hecho, siniestros y no accidentes, debido a la negligencia o imprudencia de los conductores.