Soldados contaron cómo lograron salvar a más de 90 uniformados que se encontraba en la base militar en el momento del atentado en Arauca

Una volqueta cargada de explosivos utilizada en un ataque atribuido a la guerrilla del ELN contra una base militar, arde en Puerto Jordán, en Arauca - crédito Reuters

Soldados que fueron víctimas del atentado a una base militar atacada por miembros del ELN con más de 19 cilindros bomba relataron cómo lograron salvarse del ataque, incluso como lograron dar con la capturas de varios de estos delincuentes en el lugar.

En conversación con Noticias Caracol, el subteniente Jonatan Lara contó cómo se vivieron los instantes en los que fueron blanco del ataque y las decisiones inmediatas que tomó para salvaguardar la vida de varios militares que tenía a su cargo y estaban sin armamento y no cuentan con experiencia en situaciones de combate, ya que solo tenían tres semanas de haber ingresado el Ejército y continuaban con su proceso de entrenamiento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Ingresamos a los soldados en un alojamiento, más exactamente en la culata debajo de los catres, los metimos por la ventana. A más de 90 soldados”, contó el uniformados.

Por su parte, el sargento segundo Tiberio Espejo, ametrallador de la Base Puerto Jordán narró que él junto a un par de civiles se encontraban en un recinto cerrado brindando capacitaciones a uniformados.

“Estábamos en una conferencia con el Comité Internacional de la Cruz Roja, escuchamos una explosión a lo lejos y no pasaron más de cinco segundos cuando cayó la explosión cerca de nosotros y nos tiramos al piso. Si no hubiera sido por la planta eléctrica, habríamos sido también impactados directamente por la banda”, manifestó.

Seis militares heridos en el ataque del ELN en Puerto Jordán fueron trasladados a Bogotá por la Fuerza Aérea Colombiana - crédito @Ejercito_Div8/X

Uno de los hombres que estaban a los alrededores del casino afirmó que su reacción fue armarse de inmediato y prepararse para el enfrentamiento: “La primera reacción mía fue salir hacia el alojamiento. Tomé mi ametralladora y escuchamos que estaban disparando en el puesto tres. Entonces, cuando vemos que era mi teniente Lara”, afirmó el soldado Carlos Pérez Gallego, otro de los ametralladores de la base, quien en el momento de escuchar las primeras explosiones se encontraba en una llamada telefónica con su hermano.

Quién aseguró que independiente de lo ocurrido seguirán sirviendo a la patria para mitigar este tipo de ofensivas contra las fuerzas militares y a la población civil.

El atentado en el corregimiento de Puerto Jordán, en el occidente del departamento de Arauca, dejó 24 militares heridos, así como tres uniformados muertos - crédito @COMANDANTE_EJC/X

El subteniente Jonatan Lara comandante del batallón contó cuáles fueron sus reacciones al momento de percatarse de las situación: “dos disparos en la parte del piso, yo pensando que los bandidos se iban a ir, los bandidos no se van y me responden. Uno de los bandidos me responde con un fusil, yo me cubro y empezamos a sostener un combate de unos tres o cuatro minutos y algunos soldados se van por la parte de abajo del polígono del batallón y ahí es donde se les da la captura a estos bandidos”.

El pasado martes 17 de septiembre la base militar de Puerto Jordán (Arauca), entre los municipios de Tame y Arauquita, sufrió un atentado por parte del Ejército de Liberación Nacional ELN donde resultaron heridos 28 soldados, de los cuales ya han fallecido tres de ellos por la gravedad de las heridas ocasionadas en el combate.

Tras un reporte preliminar entregado por parte de las autoridades que fueron los primeros en atender a los soldados luego del ataque con explosivos en el Batallón de Artillería de Campaña No 18, el presidente Gustavo Petro, se pronunció.

Gustavo Petro durante una visita a militares heridos en el ataque de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra una base militar en Puerto Jordán, este miércoles en el Hospital Militar en Bogotá - crédito Presidencia de Colombia

Aseguró que el grupo que se atribuyó el atentado hacían parte de una nueva ola de diálogos de paz con este tipo de grupos armados ilegales que aún tiene presencia en el país: “Una volqueta cargada con explosivos (…) puesta por el ELN, con quienes estábamos conversando de paz y como sucedió aquella vez, en otro sitio, aquí cerca, en la Escuela de la Policía que murieron muchos alféreces (...) Es prácticamente una acción que cierra un proceso de paz con sangre”.

A raíz de esta situación el Gobierno nacional decidió cortar este tipo de negociaciones por lo que se estima que las fuerzas Militares regresen a los ataques contra este tipo de estructuras criminales.