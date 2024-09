Natalia Ramírez fue víctima de una estafa en Internet: “Perdí mi platica”

Natalia Ramírez contó su experiencia de cómo fue estafada por internet - crédito Canal RCN

Natalia Ramírez, reconocida actriz colombiana, ha compartido una experiencia negativa relacionada con una compra en línea a través de su cuenta de TikTok. La actriz, famosa por su papel de Marcela Valencia en la telenovela Yo soy Betty, la fea, relató cómo fue víctima de una posible estafa al intentar adquirir un par de zapatos.

Ramírez explicó que la situación comenzó cuando vio una publicación en Instagram de una empresa de calzado, que le llamó la atención por sus diseños.

Así la mala experiencia de Natalia Ramírez

Tras recibir el catálogo y contactar a la empresa por WhatsApp, decidió hacer una compra inicial de un par de zapatos, cuyo costo era de 109.000 pesos colombianos más 10.000 por el envío.

Sin embargo, la actriz notó algo inusual en la comunicación con la empresa. Según sus palabras, el lenguaje utilizado por la marca era demasiado informal y poco profesional, lo que le generó desconfianza. A pesar de esto, decidió seguir adelante con la compra.

“Paso a contarles una historia muy triste, imagínense que me llegó por Instagram, una publicación de una empresa de zapatos, con unas referencias hermosas, hechas en Colombia, distribuían para todo el país. Me mandaron el catálogo, entré a su WhatsApp y me dio confianza porque aparecía que la cuenta estaba registrada (verificada) con 33.000 seguidores.

Y agregó: “El caso es que después de varias semanas yo mandé el giro por unos zapatos, dije ‘voy a probar solo con unos zapatos’ porque el catálogo es precioso y yo los quisiera todos”, comentó Ramírez desde su cuenta oficial de Tik Tok”.

Con el paso de los días, Ramírez no recibió respuesta de la empresa ni el producto en su domicilio. Al intentar comunicarse nuevamente, la respuesta que obtuvo aumentó sus sospechas de estafa. Le dijeron que su paquete estaba con la transportadora, pero que podía solicitar un reembolso si lo deseaba, lo cual le pareció contradictorio.

La actriz expresó su frustración y advirtió a sus seguidores sobre los riesgos de realizar compras en línea sin verificar adecuadamente la legitimidad de las empresas. Hasta el momento de su publicación en TikTok, Ramírez no había recibido ni los zapatos ni el reembolso prometido.

“¿Cómo así? Si ya la transportadora tienes mis zapatos, ¿Cómo la marca me dice que pida un reembolso? Ahí me di cuenta de que todo esto es una estafa. Ya no me volvieron a contestar más, ya nada más pasó”, explicó la actriz.

Ramírez concluyó su mensaje pidiendo a sus seguidores que no caigan en estafas similares y que sean cautelosos con las compras que realizan a través de plataformas digitales, especialmente cuando se trata de publicidad paga en redes sociales como Instagram.

“No quiero que nadie más caiga en la estafa de esta empresa. Por favor no vayan a caer, porque, además, a mí me llegó por publicidad paga que se muestra en Instagram. Yo perdí mi platica porque, realmente, el reembolso no creo que llegue. Les dije que les iba a dar un plazo para que me llegaran los zapatos o me escribieran y no pasó nada, sigo esperando”, puntualizó en su video Natalia Ramírez.

Colombia registró un alarmante número de delitos informáticos en 2022, con un total de 62.011 casos, según datos de la Policía Nacional. Entre los delitos más comunes se encuentran la violación de datos personales, la suplantación de datos y el hurto por medios informáticos.

WhatsApp se ha convertido en la modalidad favorita de los delincuentes para cometer sus actos delictivos, dado que cuenta con 2.000 millones de usuarios activos al mes.