Presidente de Analdex pidió rodear las instituciones y aseguró que no se está planeando un golpe de Estado

El presidente de Analdex aseguró que la no aprobación del presupuesto para 2025 no es sinónimo de un golpe de Estado - crédito Colprensa

En la tarde del jueves 19 de septiembre de 2024, el presidente de Analdex Colombia, Javier Díaz, se refirió al apoyo que hay que darle a las instituciones, sobre el presupuesto del país para 2025 y la importancia de que las altas cortes analicen las decisiones del Gobierno nacional.

En medio de su intervención, Díaz comenzó por referirse a las instituciones en el país, a las cuales, aseguró que no se deben abandonar, por lo que “nos corresponde defender y apoyar esa institucionalidad”.

En cuanto al presupuesto solicitado para aprobación por parte del Gobierno nacional, el presidente de Analdex celebró la decisión del Congreso de la República de analizar las cifras antes de aprobarlas, una solicitud que ya habían hecho desde el Consejo Gremial.

“El Congreso, en el Consejo Gremial sacamos un comunicado apoyando la decisión responsable del Congreso de no hacer de notario del presupuesto y no pasarle el presupuesto al gobierno y eso tenemos que apoyarlo”.

En ese sentido, Javier Díaz aseguró que la discusión sobre el dinero que podrá disponer el Ejecutivo se debe dar en el Legislativo, pero hizo énfasis en la necesidad de entender que si el Congreso no aprueba el presupuesto, no quiere decir que se esté planeando un golpe de Estado, como lo ha asegurado el presidente Petro en varias de sus intervenciones.

“La discusión se tiene que dar allá, uno no puede malinterpretar, como lo hace el Gobierno, de que si no me pasan lo que yo quiero es que me van a dar un golpe de Estado, no, están ejerciendo su papel, la democracia, la discusión allá se tiene que dar”.

Otro tema sensible al que se refirió el presidente de Analdex fue el apoyo a las Fuerzas Militares, dado que aseguró que no se puede dar ventaja a los terroristas que asesinan soldados en el país.

“El apoyo a las fuerzas militares, creo que tenemos que rodear las fuerzas militares, ¿cómo es posible que masacren a unos soldados y sigamos dándole gabela a estos grupos terroristas?, hay que rodear a las Fuerzas Militares”.

En cuanto a las altas cortes como la Suprema y la Constitucional, Díaz aseguró que se les debe dar todo el apoyo, dado que son las que ponen al Gobierno nacional en el marco jurídico en el que debe operar.

“Creo que hay que respaldar a las altas cortes, cuando uno ve que el Gobierno se sale del marco jurídico, lo que nos dicen es demanden, porque las cortes vuelven y ponen al gobierno dentro del marco jurídico y tenemos que respaldar esa institucionalidad”.

Por último, el presidente de Analdex aseguró que lo importante es seguir construyendo país, dado que “un país aguanta 4 años de un mal gobierno, pero no mucho más allá”.

En desarrollo...