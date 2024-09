Sergio Fajardo dijo que no descartaría ser candidato presidencial en las próximas elecciones: “Vamos a ver”

Sergio Fajardo comentó que en las próximas elecciones el país necesita escoger a alguien que tenga la capacidad de Gobernar - Crédito REUTERS/Jaime Saldarriaga/File Photo

El exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, estuvo en la noche del 17 de septiembre en una entrevista en el programa Sin anestesia, de Caracol Radio y Red+.

En esta charla, el excandidato presidencial compartió detalles sobre su porvenir político, además de dar a conocer su perspectiva frente a varios temas coyunturales en el país.

Fajardo manifestó que la nación requiere sensatez y la razón como factores determinantes en las elecciones de 2026. En ese sentido, se definió a sí mismo como un individuo sensato, motivo por el cual dijo que no descarta ser candidato presidencial en dicha contienda.

Durante la entrevista, cuando le preguntaron al exalcalde de Medellín, si le gustaría participar en las próximas elecciones como candidato, Fajardo contestó: “Vamos a ver, vamos con calma, está muy temprano, seguimos haciendo política”. No dejando de lado la posibilidad de estar presente en los comicios de 2026

No obstante, en otro espacio, el exgobernador de Antioquia manifestó que si bien valora que la ciudadanía lo considere una opción viable para ocupar la Presidencia de la República, su candidatura presidencial aún no está totalmente confirmada.

“He visto varias encuestas en estos días, y creo que algo está claro en la opinión pública: ya hemos visto lo que significó el Gobierno de Duque y lo que está significando el de Petro. Es el momento para Colombia de la sensatez, de la razón. Hay que entender que la política debe hacerse de manera diferente”, dijo Fajardo en la Fm, días antes de la entrevista que tuvo en Caracol Radio.

Y es que, Según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, Fajardo únicamente es superado por Juan Manuel Galán. Mientras que en el sondeo realizado por Guarumo, la periodista y directora de la revista Semana, Vicky Dávila, se posiciona por delante del exgobernador de Antioquia.

Por otro lado, en su reciente entrevista en el programa de Caracol Radio y Red+, también comentó que su incursión en la política se dio al percatarse de la necesidad de mejorar su ciudad y su país. También comentó que pronto se cumplirán 25 años desde que comenzó su participación política con el movimiento que fundó, Compromiso Ciudadano en Medellín.

A lo anterior agregó lo siguiente: “Y hace 25 años decidimos entrar a la política porque no nos gustaba lo que había, porque queríamos cambiar en ese momento Medellín, que era una ciudad que venía de lo peor, una violencia tan tremenda”.

Asimismo subrayó la importancia de que Colombia elija a un líder con las aptitudes necesarias para gobernar en las próximas elecciones. “Yo creo que es un tiempo para la sensatez, para el respeto, para la seriedad, para la capacidad de gobernar, para obtener los resultados que se están buscando”, comentó.

El político antioqueño admitió las complejidades inherentes al ámbito de la política. En el ciclo electoral de 2018, aseguró se proyectaba como el abanderado de las propuestas renovadoras e innovadoras. Sin embargo, para las elecciones de 2022, manifestó haber perdido las características que lo diferenciaban de otros candidatos, al igual que su identidad política definida. Frente a este escenario, ratificó que su figura representaría aquello que el país requiere.

Por otra parte, explicó cómo su liderazgo está vinculado a su identidad política. “Yo tengo un papel que juego hoy y cada quien tiene una trayectoria y una historia. En este momento me están escuchando mucho más. Yo estoy haciendo un papel y mi experiencia es muy diferente a la de los demás”, dijo.

Igualmente, aseguró que no volverá a perder la identidad y mencionó su recorrido político. Del mismo modo volvió a insistir en que faltaba tiempo para las elecciones. “Yo he sido candidato presidencial dos veces, alcalde de Medellín dos veces, gobernador de Antioquia. Yo estoy hablando de política, de su forma y reivindicándola bajo principios. He tomado decisiones en la política y tengo un camino, falta mucho tiempo. Yo voy por el camino mío que es único, perdí la identidad en el 2022 y no la vuelvo a perder”.

